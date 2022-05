FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Versicherer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides Ergebnis in einem turbulenten Auftaktquartal. Er hält eine höhere Bewertung mittelfristig für realistisch, wenn die Ergebnisse der Erstversicherungssegmente verbessert werden und die Dividendenpolitik so angepasst wird, dass von Hannover Rück gezahlte Sonderdividenden an die Talanx-Aktionäre weitergereicht werden./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 16:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2022 / 16:27 / MESZ

