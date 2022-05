Der DAX bewegte sich die letzten Tage seitwärts. Ein Kurssprung lag förmlich in der Luft. Gestern gab es dann die Entladung bis punktgenau an die obere Trendlinie. Hier ist er abgeprallt, was charttechnisch nie positiv ist. Der DOW hatte unten nahezu die blaue Trendlinie erreicht und drehte daran nach oben. Ein erneuter Test dieser Linie ist mehr als spannend, da hier der jahrelange Trend auf dem Spiel steht. Genau genommen ist der bereits gebrochen, aber als Bestätigung muss noch der Seitwärtstrend verlassen werden, damit charttechnisch den weitere Trend offenbart wird. Mein Handelssystem ist weiter short, hat sich gestern nicht aus der Ruhe bringen lassen.

