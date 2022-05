FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,78 Prozent auf 152,37 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 1,04 Prozent.

Der Bund-Future gab zeitweise Gewinne ab und drehte deutlich in die Verlustzone. Gestützt worden waren die Anleihekurse zunächst durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage.