Hauptversammlung der KSB SE & Co. KGaA / KSB sehr zufrieden mit abgelaufenem Geschäftsjahr / Guter Start ins erste Quartal

Frankenthal (ots) -



- Auftragseingang, Umsatz und EBIT steigen deutlich

- Dividende steigt auf 9,00 EUR plus 3,00 EUR Jubiläumsdividende pro Stammaktie

- Ausblick trotz schwieriger Rahmenbedingungen optimistisch



Im Jahr seines 150-jährigen Bestehens hat der Frankenthaler Pumpen- und

Armaturenhersteller KSB das beste Geschäftsjahr seit langem erzielt. Der

Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Bernd Flohr zeigte sich sehr zufrieden darüber,

dass dieses Ergebnis trotz coronabedingter Standortstillegungen in einigen

Ländern erreicht werden konnte.





Aufgrund der globalen Aufstellung und breiten Diversifizierung in einer Vielzahlvon Märkten blickt KSB weiterhin grundsätzlich zuversichtlich auf den Verlaufdes Geschäftsjahres und hält an den Auftragseingangs-, Umsatz- undErgebniszielen fest, auch wenn die Herausforderungen vielfältig und komplexsind. Dazu zählen die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen und die Lockdownsin China, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine unddie damit verbundenen Sanktionen, Preissteigerungen und Engpässe in denLieferketten sowie die möglichen Folgen des im April abgewehrten Cyberangriffs,der zu kurzzeitigen Produktionsunterbrechungen führte.Der Auftragseingang stieg um 268,3 Mio. EUR (+ 12,5 %) auf 2.411,7 Mio. EUR(Vorjahr 2.143,4 Mio. EUR). Der Umsatz erhöhte sich ebenfalls deutlich um 135,7Mio. EUR (+ 6,1 %) auf 2.343,6 Mio. EUR (Vorjahr 2.207,9 Mio. EUR). Besonderserfreulich entwickelte sich das EBIT, das sich von 70,2 Mio. EUR auf 141,2 Mio.EUR (+ 101,2 %) verdoppelte. Die Umsatzrendite beträgt 6,0 %.Dividende steigt auf 12 Euro pro StammaktieAufgrund des herausragenden Geschäftsjahres 2021 mit einem Jahresüberschuss von110,3 Mio. EUR stimmten die Aktionäre einer Erhöhung der Dividende auf 9,00 EUR(Vorjahr 4,00 EUR) sowie zusätzlich einer Jubiläumsdividende von weiteren 3,00EUR pro Stammaktie zu. "Wir können diese hohe Dividende ausschütten, weil wirdurch verschiedene Maßnahmen die Ertragsstärke des Unternehmens nachhaltiggesteigert haben", sagt Dr. Stephan Timmermann, Sprecher der Geschäftsleitung.Schwerpunkte 2021: Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte undEffizienzsteigerung der MuttergesellschaftIm abgelaufenen Geschäftsjahr hat KSB die im Strategieprojekt Climb 21definierte Neuausrichtung des Unternehmens auf margenstarke Märkte und dieDigitalisierung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen konsequent weitervorangetrieben. Insgesamt verfügen jetzt 25 Länder über Online-Shops mit einerneuen, umfassenden Verkaufsplattform, die weitere Absatz- und Kundenkanäle