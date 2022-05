Gestern haben die Märkte (vor allem der Nasdaq) gefeiert, dass die Fed offenkundig nicht die Zinsen um 0,75% anheben will bei den nächsten Sitzungen - heute, so sagen böse Zungen, haben die Märkte dann realisiert, dass die Fed die Zinsen gestern die Zinsen um 0,5% angehoben hat (und diesen 0,5%-Schritt auf den nächsten Sitzungen wiederholen will). Was heute aber besonders die gestrige Euphorie in Depression hat umschlagen lassen (Nasdaq fast -5%!) war der heute veröffentlichte massive Anstieg der US-Arbeitskosten (und Rückgang der Produktivität). Die Wall Street hat mit anderen Worten realisiert, dass eine Rezession wwahrscheinlich ist - und die Fed aber dennoch die Zinsen deutlich anheben wird, um die Inflation in den Griff zu kriegen..

Hinweise aus Video: