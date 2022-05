Versicherer Axa mit moderatem Umsatzanstieg im ersten Quartal

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat im Auftaktquartal 2022 seinen Erlös leicht gesteigert und sich damit wie von Analysten erwartet entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Umsatz um zwei Prozent auf rund 31,3 Milliarden Euro, wie der Konkurrent des deutschen Versicherers Allianz am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Axa-Papiere daraufhin um 4,7 Prozent bergab.

Axa hatte im ersten Quartal vor allem mit rückläufigen Umsätzen der Rückversicherungstochter Axa XL zu kämpfen. Die Erlöse sanken um zwölf Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen sein Risikoprofil für Naturkatastrophen wie geplant stark zurückgefahren hatte. Im Segment rund um Lebensversicherungen und Rentenprodukte wurde zudem ein geringeres Interesse in einem ohnehin schwierigen Marktumfeld verzeichnet. So konnten etwa in Italien deutlich weniger Verträge über Bankfilialen unter das Volk gebracht werden./ngu/jsl/ck