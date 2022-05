PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas haben am Donnerstag mehrheitlich nachgegeben. Im späteren Handelsverlauf belastete vor allem die Talfahrt an der Wall Street. Konjunkturseitig steht die Woche weiter im Zeichen der Notenbanksitzungen. An diesem Tag nun wurde in Tschechien und Polen an den Zinsschrauben gedreht.

So hob die tschechische Nationalbank (CNB) den Leitzins von 5,00 auf 5,75 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit 1999. Der Grund für diesen Schritt ist die hohe Inflation, die durch den Krieg in der Ukraine weiter anzog. Es handelt sich bereits um die dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr. 2021 war der Zins insgesamt fünfmal angehoben worden.