Das 9-Euro-Ticket birgt Frustpotenzial

Straubing (ots) - Das Ticket ist gut gemeint, ob es auch wirklich gut gemachtist, wird sich zeigen. Jedenfalls hat das Vorhaben eine Menge Frustpotenzial.Nicht erst nach Ablauf der drei Billig-Monate. Schließlich ist der ÖPNV geradein Ballungsräumen schon jetzt zur Rushhour überfüllt. (...)Es ist wie so oft: Der Bund will die Bürger beglücken und beschließt etwas, ohnesich im Vorfeld Gedanken über die Umsetzung zu machen. Hoffentlich wird das9-Euro-Ticket kein Rohrkrepierer. Denn an sich ist die Idee, Anreize zuschaffen, um auf den ÖPNV umzusteigen, sicherlich zu begrüßen.