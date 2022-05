Quartalsinformation 1. Quartal 2022

Berlin/Paris (ots) -



- Bereinigter Umsatz im ersten Quartal 2022 steigt um +50,3% auf 683 Millionen

Euro

- Bereinigter organischer Umsatz wächst um +45,7%

- Im vierten Quartal bereinigtes organisches Umsatzwachstum über +15% erwartet



JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), die Nummer eins der Außenwerbung weltweit,

hat heute die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt.





Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer vonJCDecaux zum Quartalsergebnis: "D er Umsatz unserer Gruppe wuchs im erstenQuartal 2022 um +50,3% beziehungsweise +45,7% organisch und erreichte 683Millionen Euro, ein starker Jahresbeginn, der unsere Erwartungen übertroffenhat. Er verdankt sich einem sehr kräftigen Wachstum der digitalen Umsätze undeiner soliden Geschäftsdynamik, trotz lokaler Mobilitätseinschränkungen inChina, bis hin zu teilweisen oder vollständigen Lockdowns in mehreren Provinzen,und dem Kriegsausbruch in der Ukraine. Hier zeigt sich einmal mehr dieErholungsfähigkeit und das Wachstumspotential von JCDecaux.Die mit Digital-Out-Of-Home (DOOH) erwirtschafteten Umsätze wuchsen sehr kräftigund verdoppelten sich im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um+103,1% auf Konzernebene und +95,2% organisch. Damit machen sie 29,1% desGesamtumsatzes der Gruppe aus, gegenüber 21,5% im ersten Quartal 2021. Wir habenunsere digitale Transformation weiter beschleunigt vorangetrieben und uns dabeikontinuierlich auf den Roll-Out digitaler Screens und die Entwicklung unsererautomatisierten datenbasierten Planungs- und Handelslösungen konzentriert. Derprogrammatische Handel über die VIOOH-Plattform, die aktuell in 15 LändernHandel treibt und im Februar an den US-Flughäfen gestartet ist, gewinntweiterhin eine erfreuliche Dynamik. VIOOH ist mit 36 DSPs (Demand SidePlatforms) verbunden und damit die am stärksten vernetzte programmatischeHandelsplattform der Out-of-Home-Branche.Blickt man auf die Geschäftssegmente, erzielte unser Stadtmöbelbereich mit einemorganischen Wachstum von +52,6% im ersten Quartal 2022 ein starkes Ergebnis, dasin Europa (einschließlich Frankreich und Großbritannien) und Nordamerika überdem Niveau des ersten Quartals 2019 lag. Auch das Großflächensegment wuchsdeutlich, mit einer organischen Umsatzsteigerung von +25,6% im ersten Quartal2022, und lag im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika über dem Niveauvon 2019. Das Transportsegment verzeichnete mit +46,1% ein starkes Wachstum,litt jedoch immer noch erheblich unter anhaltenden Einschränkungen desweltweiten Passagierluftverkehrs und im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveauniedrigeren Fahrgastzahlen im öffentlichen Nahverkehr.