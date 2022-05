ProSiebenSat.1-Hauptversammlung wählt Aufsichtsratsmitglieder - Dr. Andreas Wiele neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

Unterföhring (ots) -



- Versammlung folgt Empfehlung zur Wiederwahl von Prof. Dr. Rolf Nonnenmacher

und zur Wahl von Bert Habets in den Aufsichtsrat

- Hauptversammlung nimmt Dividendenvorschlag von 0,80 Euro je

dividendenberechtigter Stückaktie an

- Aktionär:innen stimmen allen weiteren Beschlussvorlagen zu und entlasten

Vorstand und Aufsichtsrat



Unterföhring, 5. Mai 2022 . Bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der

ProSiebenSat.1 Media SE haben die Aktionär:innen Dr. Andreas Wiele als

Aufsichtsrat bestätigt und Bert Habets neu in den Aufsichtsrat gewählt. Prof.

Dr. Rolf Nonnenmacher, der dem Kontrollgremium bereits seit 2015 angehört, wurde

als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt. Damit folgte die Hauptversammlung, die

in diesem Jahr aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut virtuell abgehalten wurde,

den Kandidatenvorschlägen des Aufsichtsrats.