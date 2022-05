Ein Jahr zum vergessen, Kommentar zu Henkel von Antje Kullrich

Frankfurt (ots) - Henkels ungeschminktes Nettoergebnis 2022 wird ein klägliches

Bild abgeben. Soviel steht jetzt schon fest. Der Konzern wird eine Menge Lasten

in dieses Geschäftsjahr packen: Die Zusammenlegung der Markenartikel-Sparten

kostet 350 Mill. Euro, die Wertberichtigung für die Aufgabe der russischen

Geschäfte dürfte sich - ohne dass sich der Vorstand bislang festlegt -

schätzungsweise auf einen saftigen dreistelligen Millionenbetrag belaufen und

die Mehrkosten von 2 Mrd. Euro für Materialien und Rohstoffe werden sich

zumindest in Teilen auf das Ergebnis niederschlagen. Erstmals seit Jahrzehnten

werden sich die Gremien mit der Frage einer Dividendenkürzung auseinandersetzen

müssen.



Für Henkel kommt es gerade knüppeldick: In Russland war der Konzern mit knapp 5

Prozent des Konzernumsatzes bislang stärker vertreten als die Konkurrenz. Bei

den dramatisch gestiegenen Materialkosten gelang es Henkel nicht so gut wie

anderen, die höheren Preise weiterzugeben. Mit Mengeneinbußen im ersten Quartal

von um die 5 Prozent im Markenartikelgeschäft lagen die Düsseldorfer weit hinter

Wettbewerbern wie Procter & Gamble oder Unilever zurück.