Die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther kommt demnach wie in der Vorwoche auf 38 Prozent. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller verliert einen Punkt und erzielt aktuell 18 Prozent. Die Grünen mit Spitzenkandidatin Monika Heinold gewinnen einen Punkt auf ebenfalls 18 Prozent hinzu. Die FDP würden laut Umfrage 8 Prozent (+1), die AfD unverändert 6 Prozent und den Südschleswigschen Wählerverband SSW, die Partei der dänischen Minderheit, 6 Prozent (+1) wählen. 31 Prozent wissen aber noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.

BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich einer neuen Umfrage zufolge ein klarer Sieg der regierenden CDU ab. SPD und Grüne liegen in dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer Extra für Schleswig-Holstein gleichauf. Der Landtag wird am Sonntag gewählt.

