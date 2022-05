Momentum Dynamics kündigt Dual-Power-Durchbruch beim automatischen induktiven Aufladen an

MALVERN, Pennsylvania, 5. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Momentum Dynamics, das seit 2014 vollautomatische induktive (kabellose) Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge (EVs) vermarktet, gab heute einen bedeutenden Durchbruch mit enormen Auswirkungen auf die EV-Industrie bekannt: ein kabelloses System, das die Möglichkeit bietet, leichte EVs sowohl mit hoher (50-75 kW) als auch mit niedriger (7-22 kW) Leistung zu laden. Diese Fähigkeit ermöglicht das automatische Aufladen zu Hause oder an der Ladestation sowie das bequeme opportunistische Aufladen mit hoher Leistung in öffentlichen Einrichtungen.

Der so genannte „Dual-Power"-Modus ermöglicht es Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und Transportern, eine Fahrzeugbatterie intelligent zu erkennen und bei jeder Leistung aufzuladen, indem ein gemeinsames induktives Bauteil im Fahrzeug verwendet wird. Der Erfolg wurde vom Momentum-Ingenieurteam in seinem weltweiten Hauptsitz in Malvern, Pennsylvania, erzielt.

„Die Möglichkeit, jede Leistungsstufe mit einem einzigen Gerät zu verwalten, stellt einen Durchbruch dar, der die Verbreitung des kabellosen Ladens und die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen beschleunigen wird", so Andy Daga, CEO von Momentum Dynamics. „Dies erfüllt unsere Vision, eine allgegenwärtige und vollautomatische Ladelösung anzubieten, bei der das Auto in der Lage ist, sich ohne menschliches Zutun aufzuladen. Das Aufladen eines Autos oder sogar eines Lastwagens sollte ein müheloser ‚Hintergrundvorgang' sein, über den niemand nachdenkt - ähnlich wie es die elektronische Mauterhebung geworden ist. Dies ist der entscheidende Vorteil, der notwendig war, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Die Nachfrage nach freihändigem Laden wird zu einem Schlüsselelement der Elektrifizierung von Personenkraftwagen."

„Vielleicht ist es eine Ironie des Schicksals, dass der Staat, in dem die moderne Erdölindustrie geboren wurde, nun die langfristige Lösung für die Abkehr vom Benzin liefert, um Elektrofahrzeuge auf der ganzen Welt allgegenwärtig zu machen."

Der Durchbruch ermöglicht ein hocheffizientes System von Ladegeräten, das E-Fahrzeuge an Orten mit begrenztem Stromangebot, z. B. zu Hause oder im Büro, mit Energie versorgen kann, aber auch an öffentlichen Ladestationen, an denen in der Regel eine viel höhere Leistung zum schnelleren Aufladen zur Verfügung steht. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass Plug-in-Ladegeräte in der Regel nur zu 5 % oder weniger ausgelastet und häufig außer Betrieb sind. Kabelloses Laden fördert häufigeres Laden, wenn es an öffentlichen Orten betrieben wird, und es ist wirtschaftlich günstiger, Ladegeräte mit höherer Leistung an öffentlichen Orten zu installieren.