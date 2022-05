Seegene stellt den weltweit ersten kommerziellen "3 Ct"-PCR-Assay vor

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Liefert den Ct-Wert von drei Targets in einem Kanal; "3 Ct"-PCR-Assay wird im

ersten Halbjahr eingeführt

- "Dream MDx Technology" entwickelt auf der Grundlage der 20-jährigen

Entwicklungserfahrung von Seegene und kombiniert 19 verschiedene patentierte

Technologien, darunter DPO(TM), TOCE(TM) und MuDT(TM)

- "3 Ct" schafft die Grundlage für automatisierte syndrombasierte Tests und

macht MDx leichter zugänglich



Seegene Inc. (KQ096530), Südkoreas führendes Unternehmen für Molekulardiagnostik

(MDx), gab heute die Entwicklung des weltweit ersten kommerziellen PCR-Assays

mit "3 Ct"-Technologie bekannt. Der "Allplex(TM) HPV HR Detection" wurde auf dem

Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten

(ECCMID) 2022 vom 23. bis 26. April in Lissabon stattfand, Portugal,

vorgestellt.