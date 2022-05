BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Steinmeier/Selenskyi:

"Endlich ist die Kuh vom Eis. Lange hat es gedauert, zu lange, bis die ukrainische Führung eingesehen hat, sich mit der Ausladung Frank-Walter Steinmeiers keinen Gefallen getan zu haben. Wichtiger als die Frage, wer wann reist, ist die Frage, ob und wie es gelingt, den Krieg zu beenden und der Ukraine ihre territoriale Souveränität zu bewahren beziehungsweise wiederherzustellen. Dafür muss die Bundesregierung gemeinsam mit den EU-Partnern alle Kanäle nutzen, die sie hat. Übrigens war neben Olaf Scholz ein weiterer Europäer seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dieser kommt am Montag zum ersten Auslandsbesuch nach seiner Wiederwahl nach Berlin. Dann könnte Scholz, der erst in jüngster Zeit angefangen hat, seine Politik der Öffentlichkeit zu erklären, in die Offensive gehen. Wie wäre es, wenn er und Macron am Montag eine gemeinsame Initiative ankündigen? Und gerne auch einen gemeinsamen Besuch in Kiew."/be/DP/he