CHEMNITZ (dpa-AFX) - "Freie Presse" zu Steinmeier:

"Zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erwarten alle, dass Präsident Putin in Moskau den Propagandaapparat bis zum Anschlag hochfährt - ob es auch zu besonderen militärischen Aktionen kommt, weiß allerdings niemand genau. Auch in der Ukraine steht dieser Tag für die Befreiung vom deutschen Nationalsozialismus. Dass mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die protokollarisch zweitwichtigste deutsche Politikerin Deutschlands am 8. Mai nach Kiew reist, signalisiert das Wichtigste: Geschlossenheit."/be/DP/he