MotoGP(TM) stärkt exklusive strategische Zusammenarbeit mit Tata Communications

Madrid und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Dank zusätzlicher Funktionen bringt

die Zusammenarbeit den Fans in über 200 Ländern auf der ganzen Welt weiterhin

Live-MotoGP(TM)-Rennaction



Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/) , ein weltweit tätiger

Wegbereiter für digitale Ökosysteme, und Dorna Sports, der exklusive Inhaber von

Werbe- und Fernsehrechten an der FIM MotoGP(TM)-Weltmeisterschaft, erneuern und

verstärken heute ihre exklusive mehrjährige strategische Zusammenarbeit - und

bringen die spannenden Rennen und den atemberaubenden Wettbewerb der MotoGP(TM)

in fast eine halbe Milliarde Haushalte weltweit.