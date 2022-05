SICPA UND DAS BATAILLON DE MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE TESTEN EINE INNOVATIVE LÖSUNG ZUM NACHWEIS VON KRANKHEITSERREGERN IN FLUGZEUGABWÄSSERN

Nachdem am Flughafen Marseille-Provence (Frankreich) bereits seit mehreren Monaten sehr aussagekräftige Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 und seinen Varianten durchgeführt wurden, hat sich die Wirksamkeit der Lösung seit Anfang April auch in der Region des Arabischen Golfs in großem Umfang bestätigt: Bislang wurden mehr als 150 Flugzeuge bei der Ankunft von SICPA unter Aufsicht der zuständigen Gesundheitsbehörden getestet. Es ermöglicht den Nachweis von Krankheitserregern in einer Gruppe von Passagieren, die in ein bestimmtes Gebiet einreisen, nahezu in Echtzeit, ohne dass deren Identität bekannt sein muss.

Ein wirksames und nicht-invasives Überwachungssystem zur Vorhersage und zum Management von Gesundheitsrisiken

Den Regierungen und Gesundheitsbehörden steht nun ein besonders wirksames Instrument zur Verfügung, um solchen Gesundheitsrisiken vorzubeugen und sie zu antizipieren. Dieses System bringt eine willkommene Verlässlichkeit in die Virusüberwachung in einem Kontext, in dem die WHO in letzter Zeit einen Rückgang der Covid-19-Tests feststellt, manchmal zugunsten von Heimtests, deren Ergebnisse den Gesundheitsbehörden nicht mitgeteilt werden.1

Die Untersuchung von Flugzeugabwässern hat den Vorteil, dass sie kollektiv, nicht-invasiv und vertraulich ist. Sie kann auch verschiedene Krankheitserreger in einem frühen Stadium bei Personen nachweisen, die bei dem für die Einschiffung erforderlichen Einzeltest nicht positiv getestet worden wären.

„Das Ziel von SICPA ist es, Vertrauen zu ermöglichen. Wir bieten Regierungen sichere Lösungen für die Rückverfolgbarkeit und das Management von Gesundheitsrisiken, um ihre Reaktionssysteme zu optimieren", sagt Arnaud Bernaert, Direktor der Abteilung Health Security Solutions bei SICPA. „Die hochmoderne Lösung, die in Zusammenarbeit mit dem BMPM entwickelt wurde, ist eines der Datenerfassungsmodule, die es den Regierungen ermöglichen, ihre eigene epidemiologische Beobachtungsstelle aufzubauen, um aufkommende Bedrohungen und die Entwicklung von Epidemien und Pandemien zu überwachen und Gesundheitsrisiken zu antizipieren und zu bewältigen, ohne das tägliche Leben der Bürger unnötig zu beeinträchtigen - eine Herausforderung, die während der Covid-19-Pandemie besonders deutlich wurde. Es kann schnell und in großem Umfang eingesetzt werden und steht nun jedem interessierten Staat zur Verfügung."