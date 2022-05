Der in Nord-Amerika hoch angesehene und für seine scharfe Kritik bekannte Caesars Report berichtet erstmals in einem ausführlichem Research-Report über Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64; Börsenwert: $26 Mio.). Dies hilft ungemein, den Bekanntheitsgrad des in Mexiko aufstrebenden Goldexplorers zu erhöhen.

• Der Research-Bericht zeigt darüber hinaus die großen Chancen, die Tocvans Zweitprojekt El Picacho bietet. Dort kann Tocvan erstmals bedeutende Neuentdeckungen machen, sobald die Bohrungen starten.

• Die nächste Runde an Bohrergebnisse vom Pilar-Hauptprojekt werden jederzeit erwartet – der Analyst ist besonders auf ein bestimmtes Bohrloch gespannt, das einen großen Unterschied bei der bevorstehenden Ressourcenschätzung machen kann.

• Der Report ist mit vielen Fotos und Abbildungen angereichert, die bisher nicht veröffentlicht waren.

• Eine deutsche Übersetzung vom englischen Original-Report ist untenstehend verfügbar.

• Um den Bekanntheitsgrad zusätzlich in Kanada zu erhöhen, werden derzeit Fernsehspots beim kanadischen Business-Sender BNN Bloomberg geschaltet – also in etwa das Äquivalent zu den deutschen Nachrichtensendern NTV und DerAktionärTV. Der kurze Spot über Tocvan wird täglich 25-mal gezeigt. Hierunter eine Aufnahme des Spots im kanadischen Fernsehen:



Quelle: https://youtu.be/PXXgoDUgjtI





Caesars Report: Tocvan Ventures – Exploration von Gold in Mexiko



Vollbild / Quelle / PDF-Download (Englisch)

Tocvan Ventures (TOC.V) ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf sein Portfolio mexikanischer Projekte im Bundesstaat Sonora konzentriert. Das Unternehmen ist nicht neu, aber unser Interesse wurde erst durch einen Wechsel in der Geschäftsführung geweckt. Der vorherige CEO übergab das Unternehmen in die Hände des Geologen Brodie Sutherland.

Wir lernten Brodie Sutherland zum ersten Mal bei einem anderen Projektbesuch in Nevada kurz vor der COVID-Pandemie kennen und trafen uns wieder, nachdem er die Leitung von Tocvan übernommen hatte. Da Sutherland ein Geologe mit viel Felderfahrung ist (auch in rauen Regionen wie Alaska), scheint er die richtige Person zur richtigen Zeit zu sein, um das Unternehmen voranzubringen.

Tocvan hat vor kurzem mehrere Explorations-Updates mit Laborergebnissen zu seinen mexikanischen Projekten veröffentlicht, wo das Pilar-Hauptprojekt mit Bohrungen getestet wurde. Tocvan hat auch noch ein zweites Pferd im Stall, da es 2021 das Projekt El Picacho übernommen hat, aber begrenzte finanzielle Ressourcen bedeuten wahrscheinlich, dass sich das Unternehmen weiterhin auf Pilar konzentrieren muss, da es dort den größten Nutzen für sein Geld erzielen kann.



Vollbild

Ein zweigleisiger Ansatz mit Pilar als Vorzeigeprojekt

Das Vorzeigeprojekt von Tocvan ist das Pilar-Goldprojekt in Sonora. Dieses Projekt wird als strukturell kontrolliertes epithermales Projekt mit geringer Sulfidierung interpretiert, und die mehr als 20.000 Bohrmeter (ca. 14.200 m Bohrungen wurden von vorherigen Projektbetreibern durchgeführt, während Tocvan zwischen Dezember 2020 und März 2022 weitere 6.600 m Bohrungen durchführte) haben eine interessante Zone mit einer Oxid-Goldmineralisation definiert. Das bedeutet, dass das bei Pilar gefundene Gold durch einen Haufenlaugungsbetrieb ("heap leach operation") gewonnen werden könnte. Dies sollte theoretisch zu einer geringen Kapitalintensität und einer hocheffizienten Goldproduktion führen.

Die Bohrungen von Tocvan bei Pilar bestanden aus drei separaten Phasen. Die allererste Phase wurde im Dezember 2020 abgeschlossen und das Unternehmen legte gleich mit einigen bemerkenswerten Bohrabschnitten los. Mit beispielsweise 41 m @ 1,1 g/t Gold und fast 95 m @ 1,6 g/t Gold (inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber) scheinen die Explorationsbemühungen des Unternehmens sofort ins Schwarze getroffen zu haben.

Diese Ergebnisse waren offensichtlich so ermutigend, dass im zweiten Quartal 2021 sofort ein Phase-2-Bohrprogramm gestartet wurde. Dieses Programm stieß auch auf relativ dicke Abschnitte mit einer Goldmineralisation mit einem Durchschnittsgehalt, der die Cutoff-Anforderungen für Haufenlaugungsprojekte gut erfüllen dürfte, da der Bohrer beispielsweise 29 m @ 0,71 g/t Gold ab der Erdoberfläche durchschnitt, während andere Löcher 35 m @ 0,66 g/t Gold und fast 48 m @ 0,7 g/t Gold enthielten.



Vollbild

Diese Gehalte übertreffen die üblichen Gehalte, die wir bei diesen Arten von Oxid- und Haufenlaugungslagerstätten sehen. Hinzu kommt die Tatsache, dass ein Bottle-Roll-Test Gewinnungsraten von bis zu 92% zeigte und Tocvans Pilar-Projekt sehr vielversprechend aussieht. Überraschenderweise zeigten die metallurgischen Tests auch, dass etwa 84% des Silbers gewonnen werden können. Das wäre für einen Haufenlaugungsbetrieb phänomenal hoch, weshalb wir auf weitere metallurgische Tests warten, bevor wir eine Gewinnungsrate von über 80% für Silber in einem Haufenlaugungsszenario verwenden, da der Bottle-Roll-Test möglicherweise zu optimistisch ist. Das Unternehmen schloss auch metallurgische Testarbeiten mit niedriggradigem Material ab, die eine Goldgewinnung von 91% und eine Silbergewinnung von 70% ergaben.

Bei ähnlichen Projekten in Nevada und anderswo in den USA liegen die Gewinnungsraten in der Regel bei 15-35%. Wenn also auch nur die Hälfte des Silbers gewonnen werden könnte, wäre das schon großartig. Alles, was darüber hinausgeht, wäre phänomenal. Und bedenken Sie, dass Gold natürlich wichtiger ist als Silber und letzteres nur ein kleines Nebenprodukt sein wird. Aber jeder Dollar zählt!



Vollbild

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Phase-1- und Phase-2-Bohrprogramme begann Tocvan im Dezember 2021 mit seinem Phase-3-Bohrprogramm und meldete in den letzten Wochen die ´Laborergebnisse dieses Bohrprogramms.

Im jüngsten Explorations-Update, das letzte Woche veröffentlicht wurde, stieß Tocvan auf eine dicke Schicht mit hochgradiger Goldmineralisation (relativ gesehen sind 0,8 g/t Gold für ein Tagebau-Haufenlaugungsprojekt relativ hoch). Wichtiger als der Gehalt ist die Lage des Bohrabschnitts. Loch JES-22-62 wurde als Step-Out-Bohrung etwa 125 m von Loch 22-59 entfernt gebohrt und war als Infill-Bohrung 100 m westlich von Loch JES-21-47 konzipiert, das 47 m @ 0,7 g/t Gold erzielte.

Zusätzlich zu den 0,8 g/t Gold über den gesamten, fast 109 m langen Abschnitt ergaben die Laborergebnisse auch etwa 3 g/t Silber, während das Vorhandensein einer hochgradigeren Goldzone innerhalb dieses dickeren Abschnitts ebenfalls bestätigt wurde, da Tocvan fast 32 m @ 2,4 g/t Gold und 2 g/t Silber durchbohrte, inkl. 9,3 m @ 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber.



Vollbild

Dieser Bohrabschnitt stellt eine neue Entdeckung bei Pilar dar, wo das Explorationsmodell nun bestätigt wurde und dieses Infill-Bohrloch plötzlich eine beträchtliche Tonnage hinzufügt (ein Block von 100 x 100 x 100 m entspricht etwa 2 bis 2,5 Millionen Tonnen Gestein, da die Dichte der Oxidmineralisation unter dem Durchschnitt liegt). Wie Sie auf dem Bild oben sehen können, müssen die Laborsergebnisse von zwei Löchern, die auf beiden Seiten des Lochs JES-22-62 gebohrt wurden, noch veröffentlicht werden. Es wird interessant sein zu sehen, ob Tocvan in der Lage war, den Gehalt und die Mächtigkeit zu wiederholen, die in Loch 62 angetroffen wurden. Wir freuen uns in erster Linie auf die Laborergebnisse von Bohrloch 63, das in "unberührtem" Gebiet zwischen zwei bekannten Mineralisationszonen gebohrt wurde.

Vollbild

Tocvan kann von Colibri Ventures (CBI.V) weiterhin einen 100%-Projektanteil bei Pilar erhalten und steht kurz vor dem Abschluss einer ersten 51%igen Beteiligung am Projekt. Das Unternehmen muss lediglich zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von $1 Mio. auf dem Grundstück tätigen, $225.000 in bar zahlen und innerhalb der nächsten 2,5 Jahre 2 Mio. zusätzliche Aktien an Colibri ausgeben.



Vollbild

Sobald Tocvan einen Anteil von 51% am Projekt übernommen hat, kann es entweder ein 51/49-Joint-Venture mit Colibri Resources gründen (unwahrscheinlich) oder die verbleibenden 49% am Projekt erwerben (wir halten dies für das wahrscheinlichste Ergebnis). Dieser 49%-Anteil kann durch eine Barzahlung in Höhe von $2 Mio. erworben werden, wobei Colibri eine 2%ige Net Smelter Royalty (NSR) auf das Pilar-Projekt erhält. Die Hälfte dieser NSR könnte von Tocvan für $ 1 Mio. zurückgekauft werden.



Vollbild

Vergessen wir nicht das kürzlich übernommene El Picacho Projekt

Es ist nie gut, ein "One-Trick-Pony" zu sein, und glücklicherweise hat Tocvan das auch erkannt. Im Juni letzten Jahres schloss das Unternehmen ein Abkommen mit Millrock Resources (MRO.V), um die Optionsvereinbarung für das Goldprojekt El Picacho in Sonora zu erwerben. Das Projekt befindet sich etwa 1,5 Stunden nördlich von Sonoras Hauptstadt Hermosillo und liegt ganz in der Nähe der San Francisco Goldmine, die derzeit von Magna Gold (MGR.V) betrieben wird, auch wenn sich die Investoren an San Francisco als das Vorzeigeprojekt von Timmins Gold erinnern.



Vollbild / El Picacho - Fünf fortgeschrittene Zielgebiete

Während es sich bei der San Francisco Mine um ein großes Haufenlaugungsprojekt mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von etwas mehr als einem halben Gramm pro Tonne Gestein handelt, wird das El Picacho Projekt von orogenen Goldvorkommen dominiert. Frühere Betreiber haben über 2.500 Gesteinsproben entnommen und analysiert, wobei fast 200 dieser Proben einen durchschnittlichen Goldgehalt von über 1 g/t und 32 Proben einen Gehalt von über 10 g/t Gold aufwiesen. El Picacho besteht derzeit aus 12 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von knapp über 2.414 Hektar.

Beide Unternehmen schlossen im September letzten Jahres eine endgültige Vereinbarung ab, die es Tocvan ermöglicht, durch Barzahlungen in Höhe von fast $2 Mio. eine 100%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben. In der Zwischenzeit wird Millrock Resources eine 2%ige Net Smelter Royalty behalten, wobei die Standardrückkaufklausel es Tocvan ermöglicht, die Hälfte dieser NSR für $1 Mio. in bar zurückzukaufen. Als Teil des Optionsabkommens muss Tocvan auch Vorauszahlungen von Mindestlizenzgebühren an Millrock leisten. Diese Zahlungen beginnen bei $25.000 im ersten Jahr und verdoppeln sich jedes Jahr. Dies bedeutet, dass beispielsweise im vierten Jahr des Abkommens die jährliche Vorauszahlung der Lizenzgebühren bereits auf $200.000 ansteigen wird, sodass es an Tocvan liegt, sicherzustellen, dass es über genügend Barmittel verfügt, um die Ausgabenanforderungen zu erfüllen und die Erwerbsoption aufrecht zu erhalten.



Vollbild

El Picacho unterscheidet sich deutlich von Pilar, da sich das Projekt aufgrund seiner orogenen Beschaffenheit nicht ohne weiteres für Haufenlaugungsarbeiten eignet. Das bedeutet, dass Tocvan einen methodischen Ansatz anwenden muss, um herauszufinden, wo sich die hochgradige Goldmineralisation befindet und wie sie kontrolliert wird. Wir können eine Haufenlaugung der Mineralisation noch nicht ausschließen, da die nahegelegene San Francisco Mine (die dasselbe Wirtsgestein aufweist) die gleiche Art von Mineralisation aufweist, aber erfolgreich das Haufenlaugungsverfahren zur Gewinnung des Goldes anwenden kann.

Glücklicherweise muss das Unternehmen nicht bei Null anfangen, da Tocvan Zugang zu historischen Explorationsergebnissen hat (einschließlich mehr als 6.000 Proben, die zu 60% in Bodenproben und zu 40% in Gesteinsproben aufgeteilt sind), und die Untersuchungsergebnisse dieser historischen Probenahmeprogramme (zu denen auch ein unterirdischer Stollen gehört) werden eine enorme Hilfe bei der Definition und Verfeinerung von Bohrzielen auf dem Landpaket sein. El Picacho verfügt über eine vollständige Genehmigung für Bohrungen und Grabungen ("trenching"), sodass das Unternehmen jederzeit mit der Arbeit beginnen kann.

Bei El Picacho gibt es mehrere verschiedene Gebiete von Interesse, wobei San Ramon, Cornea, Jabali, El Puerto und Tortuga die wichtigsten sind.



Vollbild / Projekt Picacho - Ziel San Ramon

Bei San Ramon haben frühere Explorationsbemühungen die Existenz eines 1,4 km langen, aussichtsreichen Trends mit mehreren historischen Trenches bestätigt. Ein früherer Betreiber hat in der San Ramon Zone zwei Bohrlöcher gebohrt, die beide auf Gold stießen, beispielsweise 7,6 m @ 0,73 g/t Gold und 10,7 m @ 0,67 g/t Gold. Diese Löcher wurden nie weiterverfolgt und es könnte für Tocvan interessant sein, in das Feld zu gehen und diese Löcher weiterzuverfolgen.

In der Cornea Zone hat das Unternehmen mehrere historische Minenbetriebe identifiziert, die entlang des 2,3 km langen prospektiven Trends bis in eine Tiefe von 30 m reichen, und die Tatsache, dass diese historischen Minenbetriebe überall zu finden sind (alle fünf hochrangigen Gebiete des Projekts beherbergen in gewissem Maße historische Kleinstminenbetriebe), weist eindeutig darauf hin, dass Tocvan an der richtigen Stelle nach Gold sucht. Es liegt nun an den Geologen des Unternehmens, einen "Aktionsplan" zu erstellen, indem sie die Punkte miteinander verbinden und einige der hochgradig aussichtsreichen Ziele mit Bohrungen testen.



Vollbild

Tocvan verfügt mit dem Rogers Creek Projekt in British Columbia noch über ein drittes Projekt, das jedoch nicht Gegenstand dieses Artikels ist, da sich das Unternehmen ganz offensichtlich auf seine mexikanischen Anlagen konzentriert.



Vollbild

Tocvan hat soeben Geld aufgenommen

Die Exploration erfordert Barmittel, und um sicherzustellen, dass die Aktivitäten des Unternehmens ununterbrochen fortgesetzt werden können, hat Tocvan vor kurzem eine kleine Privatplatzierung abgeschlossen.

Das Unternehmen gab 481.000 Einheiten zu einem Preis von $0,75 pro Einheit aus und nahm damit insgesamt etwas mehr als $360.000 in bar ein, wobei etwa $345.000 auf das Bankkonto des Unternehmens flossen, nachdem die Findergebühren berücksichtigt wurden. Jede 75-Cent-Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem vollen Warrant/Optionsschein, der es dem Inhaber des Warrants ermöglicht, innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss der Finanzierung eine zusätzliche Aktie von Tocvan zu einem Preis von $1,35 zu kaufen (das Verfallsdatum der Optionsscheine ist im Dezember 2023).

Es handelte sich um eine sehr kleine Beteiligungsrunde, da Tocvan nicht mehr Aktien als unbedingt nötig zum Aktienpreis von $0,75 ausgeben wollte, da dies den Tiefststand eines Jahres darstellte. Davon abgesehen wollte Tocvan ursprünglich $600.000 einnehmen, sodass es vielleicht etwas enttäuschend ist, dass das Unternehmen nur $360.000 eingenommen hat.

Hoffnung ist zwar nie eine gute Grundlage für die Führung eines Unternehmens, aber Tocvan hofft, dass die bestehenden Warrants ausgeübt werden, da dies eine ganze Menge mehr Geld einbringen wird. Es gibt etwa 1,3 Mio. Warrants, die im September dieses Jahres auslaufen, und 1,22 Mio. Warrants haben einen Ausübungspreis von $0,75, wobei weitere 51.000 Warrants es dem Inhaber ermöglichen, zusätzliche Aktien zu $0,60 zu erwerben. Sollten alle diese Warrants ausgeübt werden, kann sich Tocvan auf Einnahmen von über $900.000 freuen.



Vollbild / Ausstehende Warrants zum 28. Februar 2022

Das bedeutet natürlich, dass der Aktienkurs mitspielen muss, da für die Inhaber der Warrants ein ausreichender Anreiz bestehen muss, diese Warrants tatsächlich auszuüben. Sollte der Aktienkurs bei 70 Cents liegen, werden nicht viele dieser 75-Cent-Warrants ausgeübt werden, da es sinnvoller wäre, die Aktien einfach auf dem freien Markt zu kaufen.

Das derzeitige Betriebskapital in Höhe von etwa $300.000 bedeutet, dass CEO Brodie Sutherland auch weiterhin ein strenges Regiment führen muss, da sich das Unternehmen einfach keine extravaganten Ausgaben leisten kann. Glücklicherweise wird Tocan in der Tat konservativ geführt. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres beliefen sich die Betriebsausgaben auf insgesamt nur $655.000, und fast 60% dieses Budgets wurden in "Werbung und Verkaufsförderung" investiert. Es sieht nicht so aus, als ob dies dem Aktienkurs wirklich geholfen hätte, aber Tocvan musste einfach die Werbetrommel rühren und versuchen, den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu steigern.

Das bedeutet auch, dass, wenn wir die Werbeausgaben und die (nicht zahlungswirksame) Aktienvergütung ausklammern, der Bargeldverbrauch in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres nur $250.000 betrug. Sutherland stellt in der Tat sicher, dass jeder Penny zählt.



Vollbild

Das Führungsteam

Brodie Sutehrland, Präsident und CEO

Explorationsgeologe mit Sitz in Calgary und über 15 Jahren Erfahrung in mehr als 18 Ländern. Konzentriert sich auf Wirtschaftsgeologie und die Entwicklung von grundlegenden Explorationsprojekten. Bedeutende Erfahrung in der Exploration, einschließlich: fortgeschrittene geologische Kartierung, Erkundung und geochemische Probenahme, Gebietsauswahl und Erschließung von Schürfgebieten sowie Durchführung und Verwaltung von Bohrprogrammen. Ausgeprägtes Verständnis von QA/QC-Verfahren, Best Practice und GIS in Bezug auf die Basisexploration bis hin zur Vormachbarkeit. Erfahrung mit der Überprüfung von Projekten für die Akquisition. Frühere Erfahrungen in Beratungs- und Vorstandspositionen für börsennotierte Unternehmen.

Rodrigo Calles-Montijo, Chefgeologe

Rodrigo Calles-Montijo ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs des Pilar Gold-Silber-Projekts und ergänzt den Vorstand und das Managementteam mit seiner Erfahrung und seinem Wissen in Bezug auf die Projektentwicklung in Mexiko. Herr Calles verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der weltweiten Exploration und arbeitete unter anderem für Rio Tinto, Kennecott, SRK Consulting und als unabhängiger Berater. Rodrigo Calles hat einen MSc. in Geologie von der Universität von Sonora und ist ein eingetragener zertifizierter Berufsgeologe. Herr Calles-Montijo spricht fließend Spanisch und Englisch.

Issac Ortega, Projektleiter

Geologe mit 20 Jahren Erfahrung in der Exploration von Basismetall-, Edelmetall- und nichtmetallischen Lagerstätten. Umfassende Erfahrung mit regionalen und detaillierten geologischen Kartierungen, geochemischen Probenahmen und der Überwachung und Kontrolle von Bohrprogrammen.



Vollbild

Schlussfolgerung

Vielleicht sollten wir Tocvan als eine "Mini-Minera-Alamos" betrachten. Nach einem Gespräch mit CEO Sutherland wurde deutlich, dass er Minera Alamos sehr schätzt, und wenn man zwischen den Zeilen liest, könnte derselbe "kleinmaßstäbliche" Ansatz auch auf Pilar anwendbar sein, da die Konzentration auf einen kleinen Haufenlaugungsbetrieb sinnvoll ist. Wir erkennen auch den "Bootstrap"-Ansatz von Tocvan an, obwohl dieser hauptsächlich aus der Not heraus entstanden ist.

Natürlich ist Tocvan nicht annähernd so weit wie Minera Alamos, und das Unternehmen wird weitere Bohrungen durchführen müssen, um eine konforme Ressourcenschätzung zu erstellen, die den Wert des Unternehmens untermauern würde. Es ist sehr bedauerlich, dass Tocvan bei der jüngsten Finanzierung nur einen Nettoerlös von $345.000 erzielen konnte, da wir davon überzeugt sind, dass ein Bohrprogramm i.H.v. $2 bis 3 Mio. bei Pilar das Projekt wirklich in den fünften Gang bringen könnte.

Obwohl Pilar definitiv das Vorzeigeprojekt ist, sollten wir das El Picacho Projekt nicht vergessen, an dem Tocvan eine 100%ige Beteiligung von Millrock Resources erwirbt. Obwohl die Barzahlungen im Vergleich zum Potential des Projekts relativ gering sind, muss Tocvan diese Anforderungen dennoch erfüllen, sodass CEO Sutherland ein Auge auf die Kasse haben muss, um sicherzustellen, dass das Unternehmen alle Barzahlungen (Steuern, Optionszahlungen und die vorzeitigen Lizenzgebühren für El Picacho) erfüllen kann.

Die Phase-3-Bohrergebnisse bei Pilar sind sehr interessant und es liegt nun am technischen Team von Tocvan, die Zusammenhänge zu erkennen.

Freie Übersetzung aus dem Englischen / Quelle: www.caesarsreport.com/reports/report-tocvan-ventures-exploring-for-gold-in-mexico/

Tocvan-Webinar am Donnerstag, den 12. Mai

Das Unternehmen veranstaltet am Donnerstag, den 12. Mai um 2:15 PM CST ein Webinar für Investoren. Bitte melden Sie sich an, damit wir den weiteren Weg des Unternehmens diskutieren können: https://meet.zoho.com/VGAMMqyhNZ

Tocvan-Aktie: Starker Aufwärtstrend im Gange



Vollbild / Aktualisierter Chart

Goldpreis: Aufwärtstrend weiterhin intakt - starker Wiederanstieg deutet sich an



Vollbild / Aktualisierter Chart

Pilar: Inmitten großer Goldminenprojekte im Süden von Sonora



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La-Colorada-Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenwert: $784 Mio. CAD) und die Santana-Goldmine von Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $309 Mio. CAD).



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 32.234.772



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,81 CAD (05.05.2022)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,602 EUR (05.05.2022)

Marktkapitalisierung: €19 Mio. EUR

