Endeavour Mining (TSX EDV / WKN A3CSCF) ist einer der führenden Goldproduzenten weltweit und der größte in West Afrika. Das Unternehmen, dessen Minen im Senegal, der Elfenbeinküste sowie in Burkina Faso liegen, meldete jetzt, dass man den Goldausstoß des ersten Quartals im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% auf 357.000 Unzen steigern konnte.

Die all-in sustaining costs gab Endeavour für das erste Quartal mit 848 USD pro Unze an, was einen Anstieg von lediglich 11 USD pro Unze bzw. 1% im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2021 darstellt. Vor allem die Kosten auf den Minen Boungou, Mana und Wahgnion seien gestiegen, hieß es. Dennoch erklärte das Unternehmen, dass man in einer guten Ausgangslage sei, die Prognosen sowohl für die Produktion als auch die AISC für das Fiskaljahr 2022 einzuhalten. Endeavour geht für dieses Jahr von 1,315 bis 1,4 Mio. Uzen Gold zu AISC von 880 bis 930 USD pro Unze aus.

Den Quartalsumsatz bezifferte man mit 686,2 Mio. Dollar nach 663,4 Mio. Dollar im vierten Quartal 2021, was vor allem aus dem Anstieg des Goldpreises resultierte.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass im ersten Quartal 2022 ein Netto-Gesamtverlust aus fortgeführten Geschäften in Höhe von 35,2 Mio. USD verzeichnet wurde, verglichen mit einem Netto-Gesamtverlust von 92,4 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Die Differenz ist größtenteils auf die im letzten Quartal verzeichnete Wertminderung bei Boungou zurückzuführen, die teilweise durch niedrigere Betriebskosten des Konzerns im erste Quartal 2022 ausgeglichen wurde.

Der bereinigte Gewinn ging um 25,6 Mio. Dollar auf 122,3 Mio. Dollar oder 49 Cents pro Aktie zurück. Im vierten Quartal 2021 hatte man noch 147,9 Mio. Dollar oder 59 Cents pro Aktie verbucht. Laut Endeavour verfügte man zum Ende des ersten Quartals 2022 über eine Cashposition von netto 166,6 Mio. Dollar. Dieser Wert stieg dem Unternehmen zufolge im ersten Quartal 2022 um 90,4 Mio. Dollar, obwohl das Unternehmen einen Aktienrückkauf in Höhe von 31,1 Mio. Dollar abschloss und 69,3 Mio. Dollar an Dividenden ausschüttete.

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht oder kann bestehen zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.