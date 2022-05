Seite 2 ► Seite 1 von 2

Münster (ots) - Kundenerwartungen verändern sich (immer schneller), neueWettbewerber treten auf den Plan, innovative Führungsmodelle machen sich breit,der Ertrag ist seit Jahren schmal, Geschäftsmodelle wanken, der War for Talentsist real - Alltag für Banken und Versicherungen. Was braucht es in diesen Zeitenfür eine Person an der Unternehmensspitze? Dieser Frage geht Wolfgang Essing(https://zeb-consulting.com/de-DE/unsere-partner/wolfgang-essing) seit Langemnach. Der Senior Partner von zeb kennt sie noch - die gediegenenVorstandscasinos mit livrierten Kellnern. Und er weiß auch, welche Anforderungenan aktuelle und künftige C-Level-Führungskräfte gestellt werden. Wolfgang Essingführt den Unternehmensbereich zeb.move bei zeb, der sich auf die Transformationvon Banken, Sparkassen und Versicherungen fokussiert, ein wichtiger Aspektdabei: Führung und insbesondere Führung von ganz oben - als CEO."Früher konnten Vorstandsvorsitzende in Dekaden denken, heute vielfach nur inZeitspannen von ein bis drei Jahren. Und dann stehst du vor der Frage: Wiekannst du dein Geschäftsmodell neu erfinden?", beschreibt Essing. Das bedeute,dass Unternehmen ihre Fähigkeit, sich zu verändern, erhöhen müssen. Der heutigeCEO müsse eine Person sein, die "viel, viel schneller, viel intensiver und mitinnovativen Methoden bestehende Strategien und Geschäftsmodelle weiterentwickeltoder auch infrage stellt." Das könne sehr gut in der Automobilindustriebeobachtet werden - Stichwort: E-Mobilität. Auch in derFinanzdienstleistungsbranche ziehe das Veränderungstempo, getriggert u. a. durchneue Wettbewerber, deutlich an. Nicht mehr zeitgemäß sei der CEO alter Schule,der - geprägt von Traditionen - gut daran tat, ein Bewahrer zu sein, und dasUnternehmen sanft weiterentwickelte.CEO muss motivieren und begeisternAls heutige CEOs sind Menschen gefragt, die neben der notwendigen fachlichenExpertise vor allem "Verantwortung tragen, die motivieren und begeistern,integrieren und Sinn stiften", ist sich Essing sicher. "Wenn das nicht gelingt,werden die Mitarbeitenden nicht folgen - und das ist insbesondere mit Blick aufzwingende Transformationen ein Showstopper."Der Wettbewerb um die besten Köpfe, seien es Auszubildende, Trainees oder HighPotentials, werde nicht allein über die Recruiting-Abteilungen geführt, sondernauch darüber, wie CEOs und die weiteren Topverantwortlichen ihr Unternehmen nachaußen präsentieren. "Die besten Leute bekommt man nicht über einenautokratischen Führungsstil. Punkt!"Die obersten Kundenversteher"Heutige CEOs müssen die obersten Kundenversteher sein", fordert Essing. Es sei