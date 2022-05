Der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat den Druck auf die westlichen Staaten zusätzlich erhöht, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zeitnah zu reduzieren. Deutschland hat deshalb im ersten Schritt ein weiteres 200 Milliarden Euro schweres Investitionspaket verabschiedet, das den Ausbau von erneuerbaren Energien bis 2026 vorantreiben soll. Damit bahnt sich ein potenzieller Wachstumszyklus an, von dem Anleger bereits heute profitieren können.

Erfahren Sie am kommenden Dienstag im kostenlosen Web-Tutorial von Amundi und Smartbroker, vor welchen globalen Herausforderungen wir aktuell stehen, anhand welcher Kriterien sich nachhaltige Investitionen auszeichnen und warum diese gerade jetzt, als sinnvolle Ergänzung in Zeiten steigender Zinsen als guter Inflationsschutz dienen. Im Mittelpunkt dabei steht, worin sich zukunftsorientierte nachhaltige Geldanlagen gegenüber klassischen Infrastrukturinvestments unterscheiden und wie Sie mit einem innovativen, nachhaltigen Ansatz über den Aktienfonds KBI Global Sustainable Infrastructure Fund (Outperformance seit Auflage zum Vergleichsindex seit 2017) an einem sich anbahnenden Wachstumszyklus teilhaben können.

Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz in der ersten Reihe.