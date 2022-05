Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag mit einem deutlichen Abschlag in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.730 Punkten berechnet und damit 1,3 Prozent unter Vortagesschluss.Den kräftigsten Kursrutsch gab es mit einem Abschlag von fast fünf Prozent zu Handelsbeginn bei Adidas, auch die Lieferdienste Hellofresh und Delivery Hero setzten ihre Talfahrt der letzten Wochen und Monate mit einem Wertverlust um die zwei Prozent fort. Der Sportartikelhersteller hatte seine Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und aufgrund der anhaltenden Corona-Lockdowns in China ordentlich an Gewinn eingebüßt. Für das laufende Jahr stellte Adidas deshalb auch eine pessimistischere Prognose auf.Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 27.003,56 Punkten geschlossen (+0,69 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,0502 US-Dollar (-0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9522 Euro zu haben.