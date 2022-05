Görlitz (ots) - Der Krieg in der Ukraine und die steigende Inflation wirbeln die

Aktienmärkte durcheinander. Krisenfeste Investments in Gold und Edelmetalle

gelten in diesen Zeiten als sichere Bank. Anfang März erreichte der Goldpreis

einen Rekordwert und stieg über 2.000 US-Dollar pro Feinunze. Auch andere

Edelmetalle wie Silber performen stark, wenn die Börse sich auf Talfahrt

befindet, sind aber konjunkturabhängiger. Für das Wachstum der Golden Gates

Edelmetalle AG (https://goldengates.de/de/) sind gute Edelmetall-Analysen, eine

positive Marktentwicklung und das Management, bestehend aus Herbert & Constantin

Behr verantwortlich.



Gold: Perfekt zum Ausgleich von Kursverlusten





"In unsicheren Marktphasen steigen Investoren aus riskanten Anlagen aus undsetzen auf sichere Anlageklassen", kommentiert Herbert Behr.Die hohe Nachfrage nach Gold, die nach Angaben des World Gold Council im erstenQuartal 2022 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 34 Prozent angestiegen ist,bestätigt diese Strategie."Der Goldpreis entwickelt sich häufig gegensätzlich zu den Aktienmärkten, damitist das Edelmetall als Beimischung zum Portfolio in der aktuellen Situationäußerst attraktiv und gleicht Kursverluste von Aktienanlagen aus" ist dieEinschätzung von Constantin Behr.Laufende Erträge erwirtschaftet das Edelmetall jedoch nicht, es gibt nur dieMöglichkeit, Kursgewinne durch einen Verkauf zu erzielen. Gold wird in US-Dollargehandelt, ein starker Dollar führt damit zu höheren Gewinnen.Vorteilhaft beim Kauf von Anlagegold ist die Steuerfreiheit: "Wer innerhalb derEU Gold kauft, zahlt keine Mehrwertsteuer und muss auch Gewinne ausGoldverkäufen nicht versteuern, sofern das Edelmetall mindestens ein Jahr imeigenen Bestand bleibt", erklärt Herbert Behr, Golden Gates EdelmetalleAG-Vorstand. Unter Umständen wirft die Lagerung physischen Golds Probleme auf,sodass Gold-ETCs oder Gold-ETFs mögliche Alternativen darstellen. BeideAnlageformen bilden die Wertentwicklung von Gold nach. Die Wertpapiere lassensich problemlos dem Depot hinzufügen, Verwahrkosten entstehen bei dieserAnlageform nicht. Ein Gold-ETC wie Xetra-Gold oder EUWAX-Gold ist überGoldbestände abgesichert. Die Papiere werden über die Börse gehandelt und könnenjederzeit ge- oder verkauft werden. Im Gegensatz zum klassischen Goldbarren wirdhier jedoch Abgeltungssteuer fällig. Ein weiterer Nachteil: Bei einer Insolvenzdes Anbieters ist die Anlage nicht geschützt und geht in die Insolvenzmasse ein.Eventuell erhält der Investor also nicht sein gesamtes Kapital zurück. Bleibtnoch die Anlage in reine Gold-ETFs, die es in Deutschland nicht gibt, daEmittenten ihre Fonds per Gesetz auf verschiedene Wertpapiere aufteilen müssen.