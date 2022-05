05.05.2022 - Sieht man sich die Schlagzahlen der Medien an, dann könnte man meinen, man sei in einem Wunschkonzert. Der Agrarminister fordert die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst. Sein Kollege der Arbeitsminister fordert höhere staatliche Zuschüsse zur Rente. Auch eine Erhöhung der Pendlerpauschale wird für wünschenswert erklärt, ebenso ein Heizgeld. Der Bundeskanzler will nicht weniger als 100 Milliarden Euro zusätzlich zum jährlichen Wehretat für die Bundeswehr ausgeben. Freilich soll dafür am Sozialstaat kein Cent eingespart werden. Derweil bereist die Außenministerin die Welt und verspricht überall größeres finanzielles Engagement Deutschlands. Robert Habeck, der Wirtschafts- und Klimaminister, schüttet das Füllhorn deutscher Steuergelder für Erdgas aus Qatar und Texas aus. Unterdessen erklärt der Finanzminister, Deutschlands finanzielle Kapazitäten seien endlich. Ungeachtet dessen will der Staat jetzt groß in Entladeterminals für Flüssiggas investieren. Und die in Insolvenz geratenen MV-Werften in Wismar und Warnemünde sollen wohlmöglich künftig von der Bundeswehr – sprich vom Steuerzahler – weitergeführt werden.

Wie oft im Leben ist es wichtiger, ein Ohr dafür zu entwickeln, was nicht gesagt wird gegenüber dem ritualisierten Fordern vom Staat. Für eine solide Haushaltspolitik gibt es so gut wie keine Anreize. Einsparungen sind beim Wähler nicht beliebt, weshalb Wahlversprechungen in aller Regel der Schlüssel zum Wahlerfolg sind. Das müsste nicht so sein, wenn etwa der Beschluss von Ausgabenprogrammen sogleich zu höheren Abgaben beim Bürger führen würden. Es ist die permanente Schuldenfinanzierung, die den Zusammenhang zwischen Ausgaben und Abgaben vernebelt und deshalb weltweit Hochkonjunktur hat.