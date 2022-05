WIESBADEN (ots) - * Zahl der Fälle in allen Altersgruppen geringer als 2019,

Rückgang fällt bei jungen Menschen aber besonders groß aus



* Risiko einer Alkoholvergiftung bei Jugendlichen nach wie vor am höchsten



* Deutliche Geschlechterunterschiede sichtbar





Abgesagte Feste, geschlossene Lokale, Kontaktbeschränkungen - in der Folge kamenim ersten Jahr der Covid-19-Pandemie deutlich weniger Menschen wegenAlkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)mitteilt, wurden in Deutschland im Jahr 2020 rund 12 200 Kinder und Jugendlichevon 10 bis unter 20 Jahren wegen akuten Alkoholmissbrauchs stationär in einemKrankenhaus behandelt. Das waren 39,7 % weniger als im Jahr 2019. Damals warenes rund 20 300 Kinder und Jugendliche.Über alle Altersgruppen hinweg gab es im Jahr 2020 mit 76 200 Fällen imVergleich zu 2019 rund ein Viertel (-23,8 %) weniger Krankenhausbehandlungenwegen akuter Alkoholvergiftung. Dabei ist der Rückgang in allen Altersgruppen zubeobachten, er fällt aber in der Altersgruppe der 15- bis unter 20-Jährigen(-41,7 %) und bei den 20- bis unter 25-Jährigen (-41,5 %) am höchsten aus. ZumVergleich: In der Altersgruppe der 40- bis unter 45-Jährigen und bei den 60- bisunter 65-Jährigen nahm die Zahl der Fälle um jeweils 12,2 % ab.Die Ergebnisse zeigen im Jahr 2020 zwar einen coronabedingt starken Rückgang,trotzdem sind die Fallzahlen immer noch höher als zur Jahrtausendwende. Im Jahr2000 gab es insgesamt rund 54 000 Fälle und damit 41,1 % weniger als im Jahr2020 mit 76 200 Fällen. Auch bei den 10- bis unter 20-Jährigen liegen die Zahlenim Jahr 2020 um mehr als ein Viertel (+28,6 %) über denen von vor 20 Jahren. ImJahr 2000 gab es rund 9 500 stationäre Krankenhauseinweisungen dieserAltersgruppe, im Jahr 2020 waren es 12 200 Fälle. Demografische Effekte spielenhierbei eine geringe Rolle: Auch bei den Pro-Kopf-Fallzahlen zeigt sich überalle Altersgruppen hinweg ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2000.Jugendliche von 15 bis unter 20 Jahren besonders gefährdetTrotz coronabedingt sinkender Fallzahlen ist das Risiko einer Alkoholvergiftungbei Jugendlichen nach wie vor besonders groß: In der Altersgruppe der 15- bisunter 20-Jährigen wurden auch 2020 mit 9 900 die meisten Fälle verzeichnet.Danach folgen die 50- bis unter 55-Jährigen mit 8 400 Fällen. Noch deutlicherzeigt sich die unterschiedliche Betroffenheit einzelner Altersgruppen in denPro-Kopf-Daten: In der Altersgruppe der 15- bis unter 20-Jährigen gab es im Jahr2020 mit knapp 254 Fällen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner den höchstenWert aller Altersgruppen. Zum Vergleich: In der Altersgruppe der 50- bis unter55-Jährigen gab es 126 Fälle je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner.Männer neigen stärker zum Rauschtrinken als FrauenDie Daten weisen auch auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin. Im Jahr2020 mussten rund 54 300 Männer über alle Altersgruppen wegen Alkoholmissbrauchsins Krankenhaus, das waren 71,2 % aller Fälle. Dabei liegt der Männeranteil überalle Altersgruppen, ausgenommen in der Altersgruppe der 10- bis unter15-Jährigen (Männeranteil: 39 %) deutlich über dem Anteil der Frauen. In derAltersgruppe der 60- bis unter 65-Jährigen ist der Unterschied mit einemMänneranteil von 77 % am stärksten ausgeprägt.Methodische Hinweise:Die Angaben zu Krankenhausbehandlungen basieren auf der Krankenhausstatistik.Hierbei handelt es sich jeweils um die Zahl der Behandlungsfälle.Mehrfachzählungen einer Person sind möglich, falls die Patientin oder derPatient in einem Jahr aufgrund der gleichen Hauptdiagnose mehrfach stationärbehandelt wurde.Im Jahr 2020 war wegen der Corona-Pandemie die Zahl stationärerKrankenhausbehandlungen in fast allen Bereichen rückläufig. Besonders deutlichsanken die Zahlen in medizinischen Fachgebieten, in denen unter anderem nichtdringend erforderliche Behandlungen ausgesetzt werden konnten, umKlinikkapazitäten freizuhalten.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.