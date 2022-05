Wirtschaftsfaktor Zigarrenherstellung in Honduras und anderen Drittstaaten / Die Herstellung von Zigarren und Zigarillos ist in bestimmten Staaten ein nicht zu vernachlässigender Wirtschaftsfaktor (FOTO)

Bonn / Berlin (ots) - Der Bundesverband der Zigarrenindustrie - offizieller

Vertreter der mittelständisch strukturierten Hersteller, Importeure und

Vertreiber von Zigarren und Zigarillos hat am 28. April unter der

Schirmherrschaft der Botschaft von Honduras seinen parlamentarischen Abend in

Berlin vor mehr als 90 interessierten Gästen aus Politik, Verwaltung und

Diplomatie, und insgesamt sieben Botschafterinnen und Botschaftern,

durchgeführt.



Ziel dieser Veranstaltung, ebenso wie die im Jahre 2020 zusammen mit der

Dominikanischen Republik, ist es zu unterstreichen, welche wirtschaftliche

Bedeutung die Herstellung von Zigarren und Zigarillos in diesen Ursprungsländern

besonders in Mittelamerika hat. Nachdem Peter Wörmann, Hersteller in Deutschland

und Vorsitzender des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie die Gäste begrüßt

hat, hat sich die Botschafterin der Republik Honduras Christa Castro Varela an

die Gäste gerichtet und betont, dass die Zigarrenindustrie Teil des

honduranischen Stolzes sei; so wurde 2016 das handwerkliche Know-how der

Herstellung von Zigarren zum immateriellen Kulturerbe der Republik erklärt.