HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich bleibt mit Blick auf die kommenden Monate zurückhaltend. Die getroffenen Aussagen zu den Erwartungen hätten sich insgesamt nicht geändert, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg mit. Jungheinrich hatte im März wegen der Unsicherheiten als Folge des Ukraine-Kriegs bekannt gegeben, die damaligen Markterwartungen im laufenden Jahr bislang nicht erreichen zu können. Zumindest im Auftaktquartal konnten der Spezialist für Intralogistik nun aber etwas besser abschneiden als ein Jahr zuvor. Als Reaktion darauf legte die Aktie im MDax in einem schwachen Umfeld am Vormittag zu.

Dank eines starken Neugeschäfts sowie eines guten Mietgeschäfts und Kundendiensts konnte Jungheinrich den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast elf Prozent auf 1,06 Milliarden Euro steigern. Dabei bewegte sich der Auftragseingang etwas über dem des Vorjahres, gleichzeitig stieg der Auftragsbestand um rund die Hälfte. Hier schlägt sich der Mangel an Produktionsmaterial für die Weiterverarbeitung nieder.