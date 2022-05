DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall rechnet angesichts des Ukraine-Kriegs weiterhin mit deutlich anziehenden Geschäften in diesem Jahr. Im ersten Quartal konnte der Konzern den Umsatz aber noch nicht steigern. Die Erlöse blieben mit knapp 1,3 Milliarden Euro praktisch auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wie Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Allerdings füllten sich die Auftragsbücher: In der Artillerie- und Munitionssparte verfünffachte sich der Bestelleingang auf mehr als 1,1 Milliarden Euro. Hier spielte ein Munitionsgroßauftrag aus Ungarn eine zentrale Rolle.

An der Börse ging es für die Rheinmetall-Aktie nach einem schwachen Start aufwärts. Mit einem Kursanstieg um 0,81 Prozent auf 212,70 Euro gehörte das Papier am Vormittag zu den wenigen Gewinnern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar hat sich der Kurs der Aktie mehr als verdoppelt. Inzwischen wird sie gut zweieinhalb Mal so teuer gehandelt wie kurz vor dem Jahreswechsel.