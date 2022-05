Erweiterung des Primark Sustainable Cotton Programme Schulung von 275.000 Farmer:innen in nachhaltigerem Baumwollanbau bis 2023 (FOTO)

Essen (ots) - Der Ausbau des Programms zahlt auf das Primark Cares Ziel ein, bis

2027 die gesamte Baumwolle für Primarks Kleidung aus biologischem Anbau,

recycelter Baumwolle oder dem Sustainable Cotton Programme zu beziehen.



- Primark plant, weitere 125.000 Kleinbauern in sein Sustainable Cotton

Programme aufzunehmen, wodurch die Gesamtzahl der Farmer:innen bis Ende 2023

auf über 275.000 steigen wird.

- Die Zahl der teilnehmenden Farmer:innen erhöht sich so um über 80 %, nachdem

bereits fast 150.000 Kleinbauern in ganz Indien, Bangladesch und Pakistan

geschult wurden.

- Diese Erweiterung soll die Menge an nachhaltigerer Baumwolle für

Primark-Produkte um 60 % erhöhen.

- Bereits über ein Viertel (27 %) der Baumwollkleidung von Primark stammt aus

dem Primark Sustainable Cotton Programme, das vom Baumwollfeld bis zur

Verkaufsfläche nahtlos rückverfolgbar ist.

- Das Primark Sustainable Cotton Programme schult Farmer:innen darin, weniger

chemische Pestizide und Düngemittel sowie weniger Wasser zu verwenden, wodurch

die Betriebskosten gesenkt und die Gewinne gesteigert werden.