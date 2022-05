Europa gilt als besonders anfällig für die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die damit verbundenen Wirtschaftssanktionen und die Sorgen um die Energieversorgung. Dies hat zu Befürchtungen einer "Stagflation" geführt, ein Umfeld mit geringem Wirtschaftswachstum und hoher Inflation. Wirtschaftswissenschaftler haben in den vergangenen Wochen die Wachstumsprognosen für die Eurozone nach unten korrigiert.

Die CEOs mehrerer europäischer Big Player haben gegenüber CNBC erklärt, dass sie eine erhebliche Rezession in Europa heraufziehen sehen.

Bosch

"Sicherlich sehen wir eine große Rezession im Entstehen, aber das ist genau das, was wir sehen - sie ist im Entstehen. Es gibt immer noch einen Nachfrageüberhang aufgrund der Covid-Krise, die wir gerade hinter uns lassen", sagte Stefan Hartung, CEO des deutschen Maschinenbau- und Technologieriesen Bosch.

"Die Covid-Krise ist immer noch da, und wir sehen, dass wir in China stark davon betroffen sind, aber wir sehen auch, dass in vielen Regionen der Welt die Nachfrage der Verbraucher in einigen Bereichen sogar schon gestiegen ist."

Hartung wies insbesondere auf die anhaltende Nachfrage der Verbraucher nach Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und Fahrzeugen hin, deutete aber an, dass sich diese Nachfrage abschwächen werde.

"Das bedeutet, dass diese Nachfrage für eine gewisse Zeit noch vorhanden sein wird, auch wenn die Zinsen und die Preise steigen, aber irgendwann wird es nicht nur eine Angebots-, sondern auch eine Nachfragekrise geben, und dann befinden wir uns mit Sicherheit in einer tiefen Rezession", fügte er hinzu.

Die Inflation in der Eurozone lag im März bei 7,5 Prozent – ein Rekordwert. Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding sagte in einer Notiz: "Eine Verschärfung der chinesischen Abriegelung und vorsichtige Verbraucherausgaben als Reaktion auf hohe Energie- und Lebensmittelpreise könnten leicht zu einem vorübergehenden Rückgang des BIP in der Eurozone im zweiten Quartal führen."

Schmieding deutete jedoch an, dass die Eurozone wahrscheinlich nur "im schlimmsten Fall" in eine Rezession geraten werde und dass dies keine Basiserwartung sei.

Mercedes-Benz

Ola Kallenius, CEO von Mercedes-Benz, sagte vergangene Woche gegenüber CNBC, dass die Situation in China und der Krieg in der Ukraine für den deutschen Luxusautohersteller in dreierlei Hinsicht ein "herausforderndes Geschäftsumfeld" schaffen.

"Auf der einen Seite haben wir die anhaltenden Engpässe vor allem bei Halbleitern. Darüber hinaus gibt es jetzt neue Lockdowns in China, unserem größten Markt, die sich auf uns in China auswirken, aber auch Lieferketten in der ganzen Welt beeinträchtigen können, und darüber hinaus natürlich den Krieg in der Ukraine."

Volkswagen

Volkswagen-CEO Herbert Diess sagte am Donnerstag gegenüber CNBC, dass das Unternehmen im ersten Quartal auch mit einem "herausfordernden Umfeld" durch Covid, den Chip-Mangel und den Krieg in der Ukraine konfrontiert war.

Maersk

Der CEO von Maersk, Soren Skou, sagte, dass die weltgrößte Reederei die Rezessionsrisiken, insbesondere in den Vereinigten Staaten, im Auge behalte, aber nicht damit rechne, dass sich diese bis Ende 2022 oder Anfang 2023 bemerkbar machen würden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion