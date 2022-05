NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 118 auf 91 Euro gesenkt, aber die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Richard Edwards reduzierte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht des Online-Modehändlers. Er kalkuliert aufgrund der Inflation mit höheren Kosten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 19:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 91 Euro