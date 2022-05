HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 83,40 auf 82,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gegenwind für den Dialysekonzern nehme ab, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2022 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------





Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 82,20 Euro