Düsseldorf (ots) - Europa ist die Heimat vieler leistungsstarker Unternehmen -doch insgesamt wachsen europäische Firmen langsamer, erwirtschaften geringereRenditen und investieren weniger in Forschung und Entwicklung als ihreamerikanischen Wettbewerber. Technologie gibt zunehmend den Ausschlag. Von zehnQuerschnittstechnologien, die für die meisten Branchen relevant sind, ist Europanur in zweien führend: Bei grünen Technologien wie Erneuerbare Energien sowiebei Materialien der nächsten Generation. Durch diese Technologielücke könnte bis2040 Unternehmenswertschöpfung von 2 bis 4 Billionen Euro pro Jahr auf dem Spielstehen. Das entspräche 30 bis 70 Prozent des prognostizierten BIP-Wachstums inEuropa zwischen 2019 und 2040 oder einem Prozentpunkt Wachstum pro Jahr.Umgerechnet wäre dies das Sechsfache des Bruttobetrags, der in Europa benötigtwird, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, etwa 90 Prozent allerderzeitigen europäischen Sozialausgaben oder 500 Euro monatliches Grundeinkommenfür jeden europäischen Bürger. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie desMcKinsey Global Institute mit dem Titel "Securing Europe's future beyond energy:Addressing its corporate and technology gap", für die 30 europäische Länder (EUplus Norwegen, Schweiz und Vereiniges Königreich) sowie mehr als 12.000Unternehmen weltweit untersucht wurden.Technologierückstand wird zur "Krise in Zeitlupe""Europa hat in seiner schnellen Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gezeigt,dass es in Krisen handlungsfähig ist", sagt Jan Mischke, MGI-Partner undCo-Autor der Studie. "Um in seinen Wachstumserwartungen und strategischerAutonomie nicht ins Hintertreffen zu geraten, sollte Europe neben der Energie-jetzt auch seine Unternehmens- und Technologiekrise in den Fokus nehmen. DennTechnologie ist ein bestimmender Wettbewerbsfaktor in allen Branchengeworden."Zwischen 2014 und 2019 wuchsen die Umsätze großer europäischerUnternehmen um 40 Prozent langsamer als die ihrer Pendants in den VereinigtenStaaten, sie investierten 8 Prozent weniger (Investitionsausgaben im Verhältniszum Bestand an investiertem Kapital) und gaben 40 Prozent weniger für Forschungund Entwicklung aus als US-Unternehmen. 80 Prozent der Investitionslücke, 60Prozent der Wachstumslücke und 75 Prozent der FuE-Lücke entfallen auftechnologie-lastige Branchen wie die Informations- und Kommunikationstechnologie(IKT) und die Pharmaindustrie.Jedoch wird Technologie immer relevanter in allen Industrien. Rückständebedrohen auch europäische Schlüsselsektoren wie den Automobilbau. Beispielautonomes Fahren: Hier entfallen fast 70 Prozent aller bislang von vollautonomen