blue office® digitalisiert Arbeitsprozesse (FOTO)

Hochdorf, Schweiz (ots) - Die Schweizer ERP-Lösung blue office®

http://www.blue-office.ch bietet ab Release 72 nun einen integrierten

Belegscanner an, mit dem Kreditoren-Eingangsrechnungen digitalisiert und

automatisiert weiterbearbeitet werden können.



Die eingegangenen Rechnungen werden via Scanner oder Drag&Drop importiert. Die

Angaben aus der Rechnung wie Kreditoren-Adresse, Rechnungsnummer, Betrag,

Zahlungsziel und Bankverbindung werden automatisch erkannt. Aus den hinterlegten

Kreditoren-Konditionen werden Kontierung und MWST-Schlüssel automatisch

zugeordnet. Mit wenigen Mausklicks ist die Eingangsrechnung in blue office®

erstellt und ein PDF der Rechnung in der Dokumentübersicht zugeordnet.