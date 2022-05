(neu: Kurse aktualisiert und weitere Stimmen sowie Puma ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erhöhte Vorsicht von Adidas wegen seines China-Geschäftes im laufenden Jahr hat am Freitag die Anleger verschreckt. Weil der Sportartikelhersteller sein Profitabilitätsziel senkte, ging die Aktie auf Talfahrt. Eine langfristige strategische Partnerschaft mit US-Wettbewerber Foot Locker , auf die ein Händler als positiven Aspekt verwies, rückte angesichts der gekappten Prognose der Herzogenauracher in den Hintergrund.

Am späteren Vormittag büßten die Anteile von Adidas am Dax -Ende 5,5 Prozent auf 177,88 Euro ein und sackten noch tiefer unter die am Vortag unterschrittene 21-Tagelinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert. Im bisherigen Jahresverlauf haben sie damit bereits rund ein Drittel an Wert verloren und sind der neuntgrößte Verlierer im Dax.