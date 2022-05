Abkehr von fossilen Brennstoffen stärkt Batterieindustrie

Der Bedarf an solchen Batterien steigt weiter und weiter. Dabei sind vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend: Die Elektrifizierung von Fahrzeugen und die nachhaltige Energiewirtschaft. Im E-Auto sorgt Lithiumhydroxid dafür, die mobile Stromversorgung des Motors zu gewährleisten. Strom aus alternativen Quellen wie Solar- oder Windkraft benötigt ebenfalls Zwischen-Energiespeicher, in denen das Lithium-Produkt Anwendung findet. Die Rechnung lautet, zugegeben stark vereinfacht: Wo auf fossile Energieträger, sei es Öl, Erdgas oder Kohle verzichtet wird, steigt der Bedarf an Lithium – ein Trend, der sich künftig verstärken wird.

Hinzu kommt der Umstand, dass der Rohstoff in E-Fahrzeug-Batterien (nach aktuellem Forschungsstand) durch nichts zu ersetzen ist. Doch auch viele alltägliche Gegenstände wie Haushalts-, Kommunikations- und Unterhaltungselektronik können auf Lithium zurzeit nicht verzichten.

Tatsächlich ist das stetig wachsende Interesse an Elektrofahrzeugen ein westlicher Preistreiber für den Rohstoff. Bereits im vergangenen Jahr war der Preis für das Metall um 280 Prozent gestiegen und hat sich seit Beginn des Jahres nochmals verdoppelt.

Lithium als Rohstoff

An das Element Lithium heranzukommen ist allerdings nicht einfach. Chemisch betrachtet ist Lithium ein Alkalimetall, das in der Erdkruste meist als Spurenelement vorliegt. Da es sehr reaktionsfreudig ist, kommt es in der Natur allerdings nicht in Reinform vor. Gefördert wird somit die Lithiumverbindung Lithiumcarbonat, das mineralisiert in lithiumhaltigen Erzen (vor allem Spodumen-Pegmatiten) oder in Salzsolen vorkommt.