Köln (ots) -- Wird das bestellte Kundenfahrzeug zu spät für eine Zulassung noch in diesemJahr ausgeliefert, übernimmt Ford die Garantie für den gesamten Umweltbonusvon bis zu 6.750 Euro- Hintergrund dieser Ford-Initiative ist die Entscheidung der Bundesregierung,die Umweltprämie für Pkw mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) zum Jahresende 2022auslaufen zu lassen- Stefan Wieber, Direktor Pkw für Deutschland, Österreich und die Schweiz: "Wirversetzen uns in die Lage unserer Kunden und schaffen für siePlanungssicherheit beim Autokauf in der nahen Zukunft"- Der Kuga Plug-in-Hybrid verbindet den Reichweitenvorteil und die Flexibilitäteines konventionellen Benziners mit der hohen Energie-Effizienz und derLaufkultur eines batteriebetriebenen ElektromotorsFord hat ein Herz für seine Kunden: Der Kölner Automobilhersteller übernimmt füralle Kuga mit Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) eine Umweltbonus-Garantie. In einerZeit, da die Lieferketten in vielen Branchen unterbrochen sind, stellt dieEntscheidung der Bundesregierung, die Förderung von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugenzum Jahresende auslaufen zu lassen, ein großes Risiko für die Interessenten undKäufer dieser Fahrzeuge dar. Ford versetzt sich in die Lage seiner Kunden undgarantiert die Zahlung der BAFA-Prämie ("Umweltbonus") für Kunden des Kuga PHEV.Dies bedeutet: Wird das bestellte Kundenfahrzeug zu spät für eine Zulassung nochin diesem Jahr ausgeliefert - sie ist für die Förderung maßgeblich -, übernimmtFord die Garantie für den gesamten Umweltbonus von bis zu 6.750 Euro. DieseZusage bezieht sich sowohl auf alle bereits bestellten Kuga PHEV, als auch aufeine begrenzte Tranche von künftigen Käufen, die in diesem Rahmen abgesichertwird. Ford erklärte, so viele Kuga PHEVs wie möglich mit hoher Priorität für denbundesdeutschen Markt produzieren zu wollen, um der erwarteten starken Nachfragevor dem Auslauf des Umweltbonus gerecht zu werden.Stefan Wieber, Direktor Pkw für Deutschland, Österreich und die Schweiz:"Etliche Plug-in-Hybrid-Modelle unserer Wettbewerber sind entweder gar nichtverfügbar oder haben sehr lange Lieferzeiten. Dies gilt nicht für den Ford KugaPHEV, für den wir eine stabile Produktionsplanung erreicht haben. Daher könnenwir unseren Kunden eine Umweltbonus-Garantie geben".Wieber verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass der Kuga Plug-in-Hybrid denReichweitenvorteil und die Flexibilität eines konventionellen Benziners mit derhohen Energie-Effizienz und der Laufkultur eines batteriebetriebenenElektromotors verbindet. "Daher sind Plug-in-Hybride für viele Autofahrer dieBrücke in die künftige Elektromobilität, denn Reichweitensorgen bei