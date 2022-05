Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 09.05.2022 bis 13.05.2022

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:



Montag, 09.05.2022





- (Nr. N 025) Fleisch und Fleischersatz: Produktion und Konsum, Jahr 2021- (Nr. 193) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer undgrenzüberschreitende Fahrten), April 2022Dienstag, 10.05.2022- (Nr. 194) Inlandstourismus, März 2022- (Nr. 19) Zahl der Woche: Internetfernsehen in privaten Haushalten, Jahr 2021- (Nr. 195) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), April 2022 (im Laufedes Tages)- (Nr. Z 13) Zensus: Welche Fragen stellt der Zensus? und Online First -Veröffentlichung auf www.zensus2022.deMittwoch, 11.05.2022- (Nr. 196) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2022- (Nr. N 026) Zum internationalen Tag der Pflegenden (12. Mai 2022):Beschäftigte und Bruttoverdienste in der Pflege, Jahre 2020/2021- (Nr. 197) Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen), 1. Quartal 2022- (Nr. 198) Insolvenzen, Februar 2022 + Trendindikator für April 2022Donnerstag, 12.05.2022- (Nr. 199) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, März 2022- (Nr. 200) Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), März 2022- (Nr. 201) Übergangsquoten vom Bachelor- ins Masterstudium, Absolventinnen undAbsolventen des Prüfungsjahres 2019Freitag, 13.05.2022- (Nr. 202) Ergebnisse der 69. Tagung des Statistischen Beirats- (Nr. Z 14) Zensus: Stichtag - Warum eine Auskunftspflicht?(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt Gustav-Stresemann-Ring 1165189Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5214937OTS: Statistisches Bundesamt