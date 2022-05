AirPlus und Mazepay wollen gemeinsam Beschaffungsvorgänge für Unternehmen optimieren

Neu-Isenburg/Kopenhagen (ots) - Der Corporate-Payment-Spezialist AirPlus

International und das dänische Fintech Mazepay haben eine strategische

Partnerschaft geschlossen. Die beiden Unternehmen wollen Geschäftskunden dabei

helfen, ihre Prozesse rund um indirekte Einkäufe zu verbessern. Die gemeinsame

Lösung richtet sich zunächst an mittelständische und große Unternehmen aus

Europa. Weitere Regionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen.



Mithilfe von AirPlus Virtual Cards und der Business Spend Management-Plattform

von Mazepay können Mitarbeiter Einkäufe einfach, sicher und regelkonform

tätigen. Dabei stellt die Anwendung sicher, dass alle nötigen Genehmigungen

gemäß der Einkaufsrichtlinien des Unternehmens eingeholt wurden. Die komplett

Cloud-basierte Lösung hilft Unternehmen dabei, Tail Spend unter Kontrolle zu

bekommen. Die Integration einer Corporate Payment-Lösung sowie der individuellen

Einkaufsrichtlinien ermöglicht es, Genehmigungsprozesse zu automatisieren. Das

Management erhält einen Überblick des Tail Spends des gesamten Unternehmens.





"Dank der Partnerschaft mit dem globalen Mastercard-Partner Mazepay können wirunsere führende Position im Bereich Reisekostenmanagement auf weitereEinkaufsprozesse von Unternehmen ausdehnen. Besonders im Segment Tail SpendManagement wissen wir, dass unsere Kunden hinsichtlich Kosten und Compliance zukämpfen haben", sagt Stefan Wälde, Head of B2B Payments bei AirPlus. "Dankunserer Lösung wird es deutlich einfacher, sowohl einmalige als auch regelmäßigeAusgaben zu verwalten und zu bezahlen."Søren Aabel Hammer, CEO von Mazepay, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr auf diesePartnerschaft. Durch den strategischen Einsatz unserer Online-Plattform undAirPlus Virtual Cards können Unternehmen ihren Tail Spend automatisieren und inden Griff bekommen. Unsere gemeinsamen Kunden werden so nicht nur ihre Prozessemassiv verbessern, sondern in der Folge auch Kosten sparen."Tail Spend macht in der Regel 20 Prozent der Ausgaben aus, betrifft aber 80Prozent aller Transaktionen und Lieferanten. Es handelt sich in erster Linie umEinkäufe mit geringem Volumen aber verbunden mit einer großen Zahl vonLieferanten. Viele einmalige Lieferanten oder selten getätigte Einkäufe stelleneine Herausforderung für die Prozesse im Beschaffungs- und Finanzwesen dar, denndas Anlegen von Bestellungen und Lieferanten, die Bearbeitung von Genehmigungenund Rechnungen sowie die Zahlungsabwicklung für Tail Spend-Ausgaben bringeneinen unvermeidbaren Verwaltungsaufwand mit sich. Unternehmen, die dieseAufwände intelligenter verwalten, erschließen ein großes Einsparpotenzial, indemsie die Kosten für die Rechnungsbearbeitung und für die Einbindung undVerwaltung insbesondere der Einmallieferanten senken.Über AirPlus International:AirPlus International ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen imBereich Corporate Payment. 49.000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung undAuswertung ihrer Geschäftsreisen und weiterer Einkaufsleistungen auf AirPlus.Unter der Marke AirPlus International werden die Produkte und Dienstleistungenweltweit vertrieben. AirPlus ist Issuer der Card Schemes UATP und Mastercard.Der AirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalbdes UATP. Weitere Informationen auf http://www.airplus.com .Über Mazepay:Mazepay ist ein nordisches Fintech und wurde mit dem Ziel gegründet, Unternehmendabei zu helfen, ihren Tail Spend zu automatisieren und zu vereinfachen. DasUnternehmen liefert innovative Technologien, um nahtlose Beschaffungsprozesseund Zahlungen für Käufer und Lieferanten zu ermöglichen. Mazepay wird gemeinsammit führenden Geschäftsbanken auf den Markt gebracht und ist ein globalerPartner von Mastercard. Weitere Informationen auf http://www.mazepay.com .Pressekontakt:Michael WesselAirPlus InternationalTelefon: +49(0)6102 204-1630E-Mail: mailto:presse@airplus.comDan Kortegaard NielsenMazepayTelefon: +45 2611 3318E-Mail: mailto:dan.kortegaard@mazepay.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/8680/5214939OTS: AirPlus International