Die besten Explorationsergebnisse sind gute Ergebnisse, die nichts kosten. Getreu diesem Motto hat Dynasty Gold Corp. (TSXV: DYG; FRA: D5G1; OTC PINK: DGDCF) in den Tiefen der Datenbank gegraben, die es im vergangenen Oktober vom Vorbesitzer Teck Resources Limited (NYSE: TECK) für das Projekt Thundercloud im Nordwesten von Ontario miterworben hatte. Dabei hat tauchten die Ergebnisse von sage und schreibe 15 Bohrlöchern auf, die zwischen 1986 und 1988 von Noranda Exploration auf dem Grundstück niedergebracht wurden und die bis dato als verschollen galten. Deshalb waren diese Daten auch nicht in der jüngsten Ressourcenschätzung vom Januar dieses Jahres enthalten.

Abbildung 1: Historische Bohrdaten aus den Jahren 1986 bis 1988 im Überblick.

Sobald der Boden vom Schnee befreit ist, will Dynasty mit einer drohnengestützten Luftvermessung beginnen. Auf der Grundlage dieser Daten plant das Unternehmen, sein erstes Bohrprogramm zu starten, um die dokumentierten Ressourcen in der Zone Pelham zu erweitern.

Eine Überprüfung früherer geophysikalischer Arbeiten, einschließlich IP- und magnetischer Vermessungen, die von Teck Resources Limited durchgeführt wurden, wurde bereits abgeschlossen. Die meisten der historischen IP- und Magnetic Surveys umrissen die Gebiete mit Sulfidmineralisierung im Pelham-Teil des Grundstücks anhand von in Ost-West-Richtung geschnittenen Rasterlinien. Diese Linienrichtung war nicht optimal, um die Gabbros der Pelham-Zone und die damit verbundene Mineralisierung hervorzuheben, die ebenfalls in Ost-West-Richtung verlaufen, hat jedoch zum Verständnis des Gebiets der West Contact-Zone beigetragen, wo die mineralisierten Strukturen in Nord-Süd-Richtung zu verlaufen scheinen. Da die detaillierte luftgestützte magnetische Drohnenuntersuchung mit Linien geflogen wird, die näher am rechten Winkel zu den Gabbrokörpern und der Mineralisierung im Gebiet Pelham liegen, wird erwartet, dass sie neue Daten liefern wird, die bei der Interpretation der Struktur der Mineralisierung Pelham helfen.

Die erweiterte magnetische Vermessung wird den Großteil des Grundstücks abdecken, wo die frühere Geophysik mit Fluglinien in einem Abstand von 100 Metern durchgeführt wurde. Durch die Verringerung des Linienabstands auf 50 Meter (einschließlich des Gebiets Pelham) können detailliertere strukturelle Informationen gewonnen werden. Die Vermessungsarbeiten in engeren Abständen werden Teile des Gebiets West Contact umfassen, wo Oberflächen- und Grabenproben aus dem Jahr 2007 Goldwerte von bis zu 8,02 g/t auf 39 Metern ergaben, einschließlich 89 g/t auf 3 Metern.

Fazit: Sachen gibt es, die gibt es eigentlich gar nicht. Zumindest sollte es sie nicht geben: Da verschwinden einfach 15 Bohrlöcher aus der Statistik – noch dazu solche, mit exzellenten Ergebnissen. Dynasty Gold kann sich freuen, denn das Unternehmen hat Thundercloud von Teck offensichtlich zu einem Ausverkaufspreis erworben: gerade einmal 100.000 CAD hat Dynasty für das Projekt bezahlt. In der Geschichte des Projekts wurden bis heute mehr als 10 Mio. CAD für Bohrungen und andere Oberflächenexplorationsarbeiten ausgegeben. Der Großteil der 12.000 Meter Bohrungen konzentrierte sich allerdings auf einen sehr kleinen Bereich des Grundstücks.

Das Grundstück Thundercloud liegt im Grünsteingürtel Manitou-Stormy Lakes in Ontario, 47 Kilometer südwestlich von Dryden. Das geologische Umfeld ist vergleichbar mit dem Abitibi-Gürtel in Ost-Ontario, ist jedoch weit weniger erforscht. Der Gürtel enthält zahlreiche Goldvorkommen, wobei in diesem Gebiet mehrere hochgradige Minen entdeckt wurden, darunter die Big Master Mine (1902-1943) und die Laurentian Mine (1906-1909). In den letzten Jahren wurden fast 30 Mio. Unzen Gold abgebaut und entdeckt, wie z.B. die Rainy River Mine von New Gold (6,4 Mio. Unzen Gold und 18,7 Mio. Unzen Silber) und die Hammond Reef Lagerstätte von Agnico Eagle (5,8 Mio. Unzen Gold).

Die Aktionäre von Dynasty dürfen sich auf eine spannende Saison freuen.

