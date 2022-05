Lieferprobleme? Nicht mit uns! Huawei garantiert 14-Tage-Lieferung für Netzwerk-Komponenten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Anhaltende Unsicherheiten wirken sich auf die Lieferketten

weltweit aus und sorgen in vielen Branchen für Lieferengpässe. Allerdings nicht

bei Netzwerk-Komponenten von Huawei: Seine zweiwöchige Lieferzusage für wichtige

Switches und Access Points (APs) hat Huawei jetzt bis zum 30. Juni 2022

verlängert. Die Initiative "Fast Track Promotion 2.0" umfasst zahlreiche

Produkte, mit denen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ihre Netzwerke

modernisieren und optimieren können.



Der Markt für Netzwerk-Komponenten hat traditionell mit langen Lieferzeiten zu

kämpfen. Huawei hingegen ist für seine schnelle und zuverlässige

Produktauslieferung bekannt. Das 14-Tage-Lieferversprechen gilt für eine große

Bandbreite von Produkten

(https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/delivery-promotion) ,

darunter sechs Angebote aus dem Wi-Fi-6-Sortiment, elf Switch- und

Router-Produkte, Mainframe-Lösungen und andere Zugangspunkte. Die Produktpalette

eignet sich insbesondere für Kunden aus den Bereichen Bildung, Gastgewerbe,

Gesundheitswesen sowie Internet Service Providers (ISPs).





Grundlage für digitale Bildung und GesundheitswesenSchnelles WLAN und leistungsfähige Netzwerke sind eine wichtige Grundlage fürdie Digitalisierung im Bildungswesen. Unabhängige Schulen können die Vorteilevon Huaweis AP/Leader AP (1 Leader + 24 Fit APs), Access Switches und WLAN-ACnutzen, um ihr eigenes Wi-Fi-6-Netzwerk aufzubauen, das hohe Bandbreiten sowie4K-Auflösung und damit leistungshungrige Anwendungen wie Augmented oder VirtualReality unterstützt.Auch das Gesundheitswesen profitiert von Produkten von Huawei: Kliniken,Pflegeeinrichtungen und andere Healthcare-Organisationen können dieAirEngine-Wi-Fi-6-Zugangspunkte, Switches und Zugangsrouter von Huawei nutzen,um Plug-and-Play-Lösungen zu installieren, die eine intelligenteEndgeräte-Verwaltung, geringere Wartungskosten sowie verbesserteNetzwerkfunktionen ermöglichen.Aufgrund vieler erfolgreicher Implementierungen effizienter Wi-Fi-6-Netzwerke imBildungs- und Gesundheitswesen sowie in anderen Branchen kann Huawei die Kundenzu den idealen Konfigurationen beraten, mit denen sie ihre Netzwerke schnell undin großem Umfang modernisieren können.Turbo für Unternehmensnetze"Huawei hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden in jeder Branche mit innovativenNetzwerklösungen zu unterstützen, die eine stabile, vernetzte und moderneUnternehmensumgebung schaffen", sagt Todd Sun, Vice President der Western EuropeEnterprise Business Group von Huawei. "Wir sind uns der negativen Auswirkungenbewusst, wenn Kunden zu lange auf unser Portfolio an unverzichtbaren Switchesund Access Points warten müssen. Indem sie unsere Zwei-Wochen-Lieferaktionnutzen, können sie in kurzer Zeit die Geschwindigkeit und den Wert ihrerNetzwerke erhöhen."Alle vor dem 30. Juni 2022 bestellten Switches oder APs liefert Huawei innerhalbvon 14 Tagen. Kunden profitieren dabei auch von zeitlich begrenztenSonderpreisen.Eine vollständige Liste der Huawei-Produkte, die Teil der Fast Track Promotion2.0 sind, finden Sie hier:https://e.huawei.com/de/solutions/enterprise-networks/delivery-promotionAlle Netzwerk-Komponenten sind bundesweit lieferbar. Organisationen undUnternehmen können die Modernisierung und den Aufbau neuer Netzwerke starten,indem sie hier ihre Bestellungen aufgeben (https://e.huawei.com/de/form/enterprise-networks/promotion/delivery-promotion-form) .Informationen zu HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel derWeltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direktoder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhenhat weltweit 195.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen dreiGeschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 107.000 Mitarbeiter:innen im BereichForschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. InDeutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größteeuropäische Forschungszentrum von Huawei.