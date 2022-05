Neustart bei der Leipziger Messe läuft - 140 Veranstaltungen geplant

LEIPZIG (dpa-AFX) - Das Geschäft der Leipziger Messe nimmt nach zwei Corona-Jahren wieder Fahrt auf. "Wir finden wieder in unsere Routinen", sagte Messe-Chef Martin Buhl-Wagner. Allerdings bereite unter anderem ein Personalmangel in der Veranstaltungsbranche Probleme. Seit dem Neustart am 1. März habe es in Leipzig 40 Veranstaltungen mit rund 180 000 Besuchern gegeben. Bis Ende des Jahres seien weitere rund 140 Messen, Kongresse und Events geplant. Corona-Beschränkungen gibt es derzeit keine.

Der Terminkalender für Branchenevents sei bundesweit voll. "Soviel Bewegung war selten, wir erhalten zu dieser Jahreszeit so viele Anfragen wie nie", sagte Buhl-Wagner. "Das freut uns natürlich sehr, aber unsere Raumkapazitäten bleiben begrenzt. Insofern stellt sich für manche Veranstaltung mittlerweile weniger die Frage, ob sie Zuspruch, sondern ob sie ein Zeitfenster findet."