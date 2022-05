Bauzinsen ziehen an So schützen Sie sich / Die rasante Zinswende geht bei Immobilienfinanzierungen schnell richtig ins Geld (FOTO)

Münster (ots) - Die Zeit des billigen Baugelds ist vorbei: Seit Jahresbeginn

haben sich die Zinsen für ein zehnjähriges Annuitätendarlehen bei vielen

Anbietern auf deutlich über 2 % mehr als verdreifacht. Konjunktur-Experte Prof.

Dr. Timo Wollmershäuser vom ifo-Institut in München geht davon aus, dass die

Zinsen bis zum Ende des Jahrzehnts auch ohne die aktuellen Sondereffekte wie die

Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg auf gut 4 % steigen könnten. Um

Finanzierungen gegen die wachsenden Zinsrisiken abzusichern, empfiehlt

LBS-Finanzierungsexperte Harald Meyer, die aktuell noch günstigen Zinsen durch

eine Bausparlösung langfristig festzuschreiben: "Jeder Prozentpunkt kostet auf

die Kreditlaufzeit gerechnet schnell fünfstellige Summen."



Ein Beispiel: Für ein 300.000-Euro-Darlehen werden bei einem Zins von 1 % und 3

% Tilgung jeden Monat 1.000 Euro fällig. Bis zur vollständigen Tilgung kostet

das Darlehen damit 45.363 Euro an Zinsen. Steigen die Zinsen bei gleicher

Tilgung auf 2 %, erhöht sich die monatliche Belastung schon auf 1.250 Euro. Der

gesamte Zinsaufwand der Finanzierung beträgt bereits 83.439 Euro. Bei 3 % Zinsen

zahlen Finanzierer jeden Monat 1.500 Euro, das ganze Darlehen kostet bis zur

vollständigen Tilgung dann 116.409 Euro. Und erhöhen sich die Zinsen sogar auf 4

%, macht der monatliche Zinsaufwand satte 1.750 Euro aus. In der Summe müssen

dann 145.573 Euro Zinskosten bezahlt werden.