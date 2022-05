DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Spezialist für Rüstungselektronik habe die Erwartungen bei Umsatz und Auftragseingang übertroffen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Free Cashflow habe aber enttäuscht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET