DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LANXESS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe gute Ergebnisse im ersten Quartal erzielt und auch ziemlich positive Signale für das zweite gesendet, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Quartalsbericht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET





