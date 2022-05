China ist einer der wichtigsten Absatzmärkte für Adidas. Wegen der strikten Maßnahmen gegen das Virus durch Lockdowns in vielen chinesischen Städten bleiben viele Läden geschlossen. Neben den aktuellen Zahlen zum abgelaufenen Quartal hat Adidas einen Ausblick gewagt, beim Umsatz und Gewinn rechnet der Sportartikelhersteller jetzt die untere Spanne seiner Prognose zu erreichen. Allein in China musste der Konzern einen Umsatzeinbruch von 35 Prozent verkraften.

In klaren Zahlen ausgedrückt sieht das Unternehmen nun eine Bruttomarge auf Vorjahresniveau von 50,7 (anstatt bisher zwischen 51,5 bis 52,0) Prozent. Die operative Marge soll bei 9,4 (anstatt 10,5 bis 11,0) Prozent liegen. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft soll am unteren Rand der Spanne zwischen 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro liegen. Im Gesamtjahr will der Sportartikelhersteller nun den Umsatz währungsbereinigt im unteren Bereich der Spanne 11 bis 13 Prozent steigern. Für das zweite Halbjahr nimmt die Prognose aber eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent an.