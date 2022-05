DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Laborausrüster habe im ersten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2022 / 06:45 / CET