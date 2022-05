KEBA eMobility - Les points forts de la Power2Drive du 11 au 13 mai 2022 à Munich - stand B6.310

Linz (ots) - KEBA, un des leaders parmi les fabricants de stations de recharge

intelligentes en Europe, présente ses nouveaux développements de produits ainsi

que sa large offre de prestations de service sur la " Power2Drive ".



Solutions de recharge climatiquement neutres





La GREEN EDITION, la première borne de recharge neutre en CO2 a été mise sur lemarché au printemps 2021. Celle-ci est le résultat d'une discussion intensivesur le thème de la durabilité. Avec sa fabrication au coeur de l'Europe etl'utilisation de composants principalement européens, KEBA assure des trajets detransport courts permettant ainsi d'économiser du CO?. De plus, l'empreintecarbone des bornes de recharge a été relevée selon le principe " du berceau auclient plus les déchets ". Sur cette base, des mesures ont été mises en placeafin de réduire, voire d'éviter complètement, les émissions de gaz à effet deserre. Pour compenser les émissions qui ne peuvent être évitées, nousinvestissons dans des projets certifiés de protection du climat. D'ici la fin del'année, l'ensemble du portefeuille de produits devrait être converti.Cependant, cette étape n'est qu'une intermédiaire. Dans le cadre de notreprocédure stratégique intensive, notre objectif est de parvenir à la neutralitéclimatique d'ici fin 2025 pour l'ensemble du secteur d'activité KEBA eMobility.Gestion intelligente de la charge pour jusqu'à 200 stations de recharge -KeContact M20Le modèle KeContact M20 permet d'intégrer, selon le modèle, jusqu'à 40 oujusqu'à 200 points de recharge dans un système de gestion de la chargeintelligent et dynamique. Le contrôleur de gestion de la recharge est alorsinstallé en toute sécurité dans l'armoire électrique ou de réseau et commande larépartition de l'énergie électrique disponible sur les différentes stations derecharge. En combinaison avec les stations de recharge de KEBA, sûres et facilesà utiliser, le nouveau contrôleur de gestion de la recharge permet de réaliseraisément de grands parcs de recharge. Lors du développement du produit, uneattention toute particulière a été accordée aux cas d'application de " rechargede flottes ", c'est-à-dire la recharge des flottes d'entreprises ou des parcs delocation, ainsi que de " recharge à destination ", c'est-à-dire dans les hôtels,les centres commerciaux ou similaires.Des nouveautés dans le domaine des services égalementEn plus de ses nombreux nouveaux produits, KEBA y présente également un grandnombre de nouveaux services pour ses clients et ses partenaires.Un service d'échange sera par exemple proposé à partir de mi-mai dans la régionDACH. En cas de panne d'une borne de recharge, un partenaire de service de KEBAla remplace par un modèle équivalent ou supérieur dans un délai de 4 joursouvrables.Un pack de services complets est également proposé aux exploitants de stationsde recharge. Les prestations de services sont ici adaptées individuellement auxexigences des clients. Un service d'échange de matériel, une résolution deproblèmes logiciels ou une assistance technique étendue ne sont ici quequelques-uns des domaines qui peuvent être combinés sous la forme d'un pack deservices.La nouvelle offre de formation modulaire sera présentée en complément. Elle viseà préparer les participants de manière optimale aux thèmes techniques et àpouvoir élargir leurs connaissances de manière modulaire.Pour de plus amples détails, ainsi que du matériel photographique, consultez https://dataspace.keba.com/public/download-shares/FVjke0DzhjcDLvtDtABnupvwHtAN5jBWContact:Pour toute question à Stefan Lanzinger, marketing et communication KEBA EnergyAutomation lzr@keba.com I www.keba.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/102553/5215113OTS: KEBA Group AG