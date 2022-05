KEBA eMobility - Tutti gli highlight della fiera Power2Drive dall'11 al 13 maggio 2022 a Monaco di Baviera - Stand B6.310

Linz (ots) - KEBA, tra i produttori leader di stazioni di ricarica intelligenti

in Europa, in occasione della fiera "The Smarter E Europe/Power2Drive",

presenterà gli ultimi sviluppi sui prodotti nonché la vasta gamma di servizi

offerta.



Soluzioni di ricarica a zero emissioni





Nella primavera del 2021, con GREEN EDITION è stata immessa sul mercato la primawallbox a zero emissioni di CO2. Il prodotto è il risultato dell'intenso ecostante confronto sul tema della sostenibilità. Con la produzione nel cuoredell'Europa, nonché il prevalente utilizzo di componenti europei, KEBAgarantisce percorsi di trasporto brevi, quindi una minore emissione di CO?.Inoltre, secondo il principio "cradle-to-customer plus waste" è stata rilevatal'impronta di carbonio delle wallbox. Partendo da questo elemento, sono stateavviate misure atte a ridurre l'emissione dei gas serra se non, persino, adevitarla. Per la compensazione delle emissioni non evitabili, si investe inprogetti di tutela climatica certificati. Entro la fine dell'anno, l'interagamma di prodotti verrà convertita. A ogni modo, anche questo passaggio si puòconsiderare una fase intermedia. Nell'ambito di un intenso processo strategico,ci si è posti come obiettivo che, entro la fine del 2025, l'intero ambito diattività KEBA eMobility diventi a zero emissioni.Gestione del carico intelligente per fino a 200 stazioni di ricarica - KeContactM20Con il KeContact M20, in base al modello, all'interno di un sistema di gestionedel carico intelligente e dinamico, è possibile integrare da un minimo di 40 aun massimo di 200 punti di ricarica. In tale ambito, il controller per lagestione del carico viene installato nell'armadio di comando o di rete egestisce, così, la ripartizione dell'energia elettrica disponibile allecorrispondenti stazioni di ricarica. In combinazione con le stazioni di ricaricadi KEBA, sicure e semplici da utilizzare, con il nuovo controller per lagestione del carico è semplice realizzare anche grandi parchi di ricarica.Nell'ambito dello sviluppo del prodotto, particolare attenzione è stataconferita ai casi applicativi "Ricarica di flotte", ovvero la ricarica di flotteaziendali oppure di flotte a noleggio, nonché la "Ricarica presso ledestinazioni", ossia in hotel, centri commerciali oppure mete comparabili.Novità anche nell'ambito dei serviziOltre ai numerosissimi, nuovi prodotti, KEBA presenta anche un gran numero diservizi tutti destinati a clienti e partner.Ad esempio, a partire dalla metà di maggio, nell'area D-A-C-H verrà offerto unservizio di sostituzione. Se la wallbox presenta un difetto, un partner diassistenza KEBA la sostituirà con un modello di valore equivalente o superioreentro soli 4 giorni lavorativi.Inoltre, verrà offerto un pacchetto full-service per i gestori delle stazioni diricarica. In tale ambito, le prestazioni saranno personalizzate in base airequisiti posti dalla clientela. Inoltre, il servizio di sostituzionedell'hardware, la risoluzione dei problemi di software oppure un supportotecnico esteso sono solamente alcuni degli ambiti combinabili all'interno di unpacchetto di servizi.A completamento di quanto già menzionato, verrà presentata la nuova e modulareofferta di corsi formativi, con i quali si vogliono preparare al meglio ipartecipanti alle tematiche tecniche, ampliandone il know-how.Ulteriori dettagli e materiale fotografico disponibili qui: https://dataspace.keba.com/public/download-shares/FVjke0DzhjcDLvtDtABnupvwHtAN5jBWContatto:Inviare le eventuali domande a Stefan Lanzinger, Marketing & CommunicationsKEBA Energy Automation lzr@keba.com I www.keba.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/102553/5215117OTS: KEBA Group AG